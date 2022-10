“La bancada de Cambio Radical no se va a prestar para aprobar una reforma tributaria a ‘pupitrazos’”: Carolina Arbeláez

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, explicó por qué la bancada decidió ausentarse de la discusión de la reforma tributaria, que ya fue aprobada en su primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

“La bancada de Cambio Radical no se va a prestar para aprobar una reforma tributaria a ‘pupitrazos’”, aseguró Arbeláez.

La congresista explicó que se retiraron de la discusión del proyecto en las comisiones económicas del Congreso, donde se adelantó el primer debate en las últimas horas, porque la consideran regresiva para el país. Dijo que es una iniciativa que afectará a varios sectores de la economía.

“Esta es una reforma que genera más inflación, pobreza y desempleo. Una reforma inconveniente que castiga al sector productivo, desincentiva la inversión y atenta contra los sectores que generan la estabilidad económica de este país”, aseguró la representante de la bancada independiente al gobierno de Gustavo Petro.

La congresista se fue de frente contra el discurso de cambio que llevó al petrismo al poder y aseguró que con esta propuesta eso no se va a cumplir. “Es una reforma que no plantea un control del gasto ni una lucha frontal contra la corrupción”, afirmó la representante por Bogotá.

Dijo que la reforma es inequitativa y que no es social, además, que “no va alineada” con el discurso del presidente Gustavo Petro de “trabajar por los más vulnerables”.

Agregó que es “una lástima” que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no haya tenido en cuenta las recomendaciones que hicieron desde Cambio Radical para la ponencia que fue presentada esta semana. Desde el partido consideran que se habrían hecho ajustes importantes para no afectar a gran parte de los colombianos.

Según Arbeláez, los cambios “permitían tener una reforma tributaria justa y con el mismo recaudo”. “Esperamos que el Congreso y todas las bancadas entiendan que estamos en una tormenta perfecta para generar con esta reforma la crisis económica más grande de todos los tiempos”, aseguró.

Desde Cambio Radical, a pesar de que no hacen parte de la oposición, han sido bastante críticos con el Gobierno y especialmente con este proyecto. “Muy coherente la bancada de Cambio Radical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria”, aseguró el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de esa colectividad.

Asimismo, desde la bancada compartieron un comunicado en el que explicaron por qué se retiraron de la discusión. “Cambio Radical no apoya la actual reforma tributaria porque genera más inflación y desempleo, no incentiva el crecimiento económico y destruye el aparato productivo de Colombia”, afirmaron.

Aseguraron que lo que el país necesita es una propuesta que genere desarrollo, progreso y empleo y que proteja al empresariado colombiano. “El proyecto del Gobierno es inequitativo y no es social”, señalaron desde el partido.

También recordaron, al igual que Arbeláez, que desde comienzos de este mes hicieron llegar una serie de recomendaciones y propuestas al ministro Ocampo que no fueron tenidas en cuenta en la ponencia que se presentó en los últimos días. “Permitían el recaudo requerido mejorando el sistema impositivo sin afectar el crecimiento económico del país”, aseguraron desde la colectividad.

Algunas de las razones por las que no están de acuerdo con el proyecto que acaba de ser aprobado en el Congreso en su primer debate es que castigará al sector productivo con más impuestos y desincentivarán la inversión, aumentará el impuesto de la gasolina y de los alimentos, detendrá la reactivación económica del sector turístico y hotelero -que fue afectado en la pandemia- y pondrá más cargas a los pensionados; además de que no plantea un control del gasto público ni lucha frontalmente contra la corrupción. “Mucho menos contra la evasión de impuestos y el contrabando”, dijeron desde Cambio Radical.