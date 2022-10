Atención: Cambio Radical no participará en la discusión de la reforma tributaria

La reforma tributaria que se está tramitando en las comisiones económicas, tuvo este jueves su primera polémica por cuenta de una decisión de los congresistas de Cambio Radical.

La colectividad, que se declaró hace unos días independiente frente al gobierno, tomó la decisión salirse del recinto para no participar en la discusión al considerar que la tributaria traerá consecuencias negativas para los colombianos.

Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, puso un trino donde calificó de acertada la decisión de todos los congresistas. “Muy coherente la bancada de @PCambioRadical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria”.

Muy coherente la bancada de @PCambioRadical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria. pic.twitter.com/y10DK4zkGP — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 6, 2022

A juicio de los integrantes de este partido, la reforma tributaria “no incentiva el crecimiento económico y destruye el aparato productivo de Colombia” por lo que no harán parte de esa propuesta.

El senador Carlos Fernando Motoa, aseguró que “la estrategia del Gobierno es clara, no permitir que se den los debates en las iniciativas que han presentado. Preocupa que sea el propio congreso quien desconozca la importancia de los principios democráticos”.

El senador David Luna explicó que la tributaria no tiene un sentido social y que por el contrario, generará desempleo y un caos económico en Colombia, por lo que sencillamente fueron coherentes con lo que han dicho en las últimas semanas.

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, aseguró que la decisión de los congresistas se tomó por varias razones, pero la más importante es que el Gobierno del presidente Petro quiere que sea aprobada en un solo día y no asumirán ese costo político. “Esa es una reforma que nos parece absolutamente inconveniente, es una reforma que va a generar más inflación, más desempleo, va a acabar con el aparato productivo”.

Explicó que la misma postura se mantendrá para los debates que se harán posteriormente en las plenarias de Senado y Cámara porque la postura es no apoyar la reforma tributaria. “Nuestra oposición es de fondo y no nos gusta nada de la reforma. Este Gobierno no tiene sentido de austeridad y los vemos ya con derroche”.

Así mismo dijo que el Ejecutivo no tuvo en cuenta las posturas de Cambio Radical para mejorar la iniciativa y calificó esa postura de “soberbia”.

Integrantes de comisiones terceras de Senado y Cámara de @PCambioRadical, con respaldo de la mayoría de la bancada de la colectividad, se retiraron de la discusión del proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno del Presidente @petrogustavo https://t.co/gOX39bMYKO pic.twitter.com/Z7XVZcnmO1 — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 6, 2022

Lo que está claro es que para los congresistas de Cambio Radical el articulado de la reforma trae afectaciones directas para los empleados del país y cambios en el régimen simple que frenaría la economía.

“Lo que Colombia necesita es una reforma que genere desarrollo, progreso, empleo y que proteja al empresariado. El proyecto del Gobierno es inequitativo y no es social”, manifestaron los congresistas del Partido en un comunicado.

El pasado 1 de septiembre Cambio Radical hizo llegar al ministro de Hacienda una serie de propuestas distintas a las del Gobierno, que permitirían el recaudo requerido mejorando el sistema impositivo sin afectar el crecimiento económico del país. “Como Partido presentamos unas propuestas y ninguna fue tenida en cuenta por el ministro de Hacienda”, explicaron los congresistas.

Estas son las razones por las que no apoyarán la reforma:

• Castiga al sector productivo del país con impuestos que desincentivan la inversión.

• Aumenta el impuesto a la gasolina, y a los alimentos.

• Detiene la reactivación económica del sector turístico y hotelero, uno de los más afectados por el Covid-19.

• Afecta el sector agropecuario, entre ellos los cafeteros.

• Pondrá más y nuevas cargas a trabajadores y pensionados.

• No plantea un control del gasto público, ni una lucha frontal contra la corrupción, y mucho menos contra la evasión de impuestos y el contrabando.