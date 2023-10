La candidata a la Alcaldía de Arauca que fue investigada por la Contraloría por presunta entrega de subsidios a personas fallecidas

En uno de los hallazgos, según relató una fuente de la Contraloría a SEMANA, se encontró, por ejemplo, que durante el 2020 y 2021 la entidad contrató la compra de unas tablets para entregarle a funcionarios y familiares, pero dichos elementos tecnológicos, de acuerdo a lo expresado por el ente de control, no tenían soportes de que efectivamente hubieran sido comprados, no obstante, el dinero sí fue girado.

En total, de acuerdo con el documento, fueron destinados $475 millones gastados para la supuesta compra de las tablets en plena pandemia. “Cuando le preguntamos a muchos de los presuntos beneficiados sobre las tablets, nos manifestaron que no habían tales elementos”, le contó una fuente de la Contraloría a SEMANA.

Pero eso no es todo, de acuerdo con el informe de la auditoría que fue liberado y está colgado en la página de la Contraloría, durante la administración de Galeano en Comfiar, se contrataron capacitaciones, donde presuntamente se adulteraba el número de estudiantes y, por ende, el precio de la contratación.

1. Comfiar suscribió Convenio 267 del año 2008 con la Gobernación de Arauca, derivado de la ejecución del contrato, la Caja interpuso un proceso de responsabilidad civil por incumplimiento de parte de un contratista, proceso que fue fallado en contra de la Corporación, por lo que la Caja debe reintegrar a la Gobernación más de $578 millones de pesos, recursos financieros que no tienen respaldo en la Corporación.

2. Comfiar suscribió un contrato de administración de recursos de subsidio de vivienda con el Banco Agrario de Colombia para la construcción de viviendas de interés social rural. Aunque el contrato terminó el 30 de septiembre de 2017, a la fecha no se ha liquidado pues se ejecutaron obras con diseños que no fueron aprobados por el Banco, lo que imposibilitó su finalización y la entrega a satisfacción de las viviendas. La Superintendencia estableció que no existe evidencia que la Caja haya realizado acciones judiciales, disciplinarias e investigativas sobre el incumplimiento del contrato.