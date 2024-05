“La Corte no tiene helipuerto”, le dijo el senador Jota Pe Hernández a la vicepresidenta Francia Márquez

La pelea entre el senador Jota Pe Hernández y la vicepresidenta Francia Márquez sigue. En ‘Vicky en SEMANA’, hubo un debate por cuenta de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En medio de ese debate, el senador Jota Pe Hernández mencionó a Márquez.

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró en SEMANA que la corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro en la UNGRD se orquestó en un pequeño círculo de poder que hacía los planes, tomaba las decisiones y le daba órdenes a él. Dicho “cónclave”, de acuerdo con López, estaba conformado por varios ministros y otros altos funcionarios.

“Es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la Fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. Corresponden a la verdad que el país tiene que conocer. Yo lo llamo el cónclave porque recuerda cuando hay humo blanco. Yo soy católico y hay humo blanco y tenemos papa. Y es el resumen del poder del mundo de la Iglesia. El cónclave es el resumen del poder”, agregó.

Olmedo López aseguró que hubo pago de sobornos a congresistas para que aprobaran los proyectos del Gobierno en el Congreso. Y aseguró que fueron $ 380.000 mil millones los comprometidos en estos actos ilícitos. Durante su relato, dijo que alguien con mucho poder administró parte de esos multimillonarios recursos, sin decir quien, toda vez que –señaló– se lo dirá a la Fiscalía General de la Nación en busca de un principio de oportunidad, es decir, una colaboración con la justicia a cambio de una negociación benéfica para él.

En Vicky en SEMANA, el senador Jota Pe Hernández lanzó hipótesis sobre esa persona con poder. “Laura Sarabia, en el momento en que se desarrolla esta entrega, este desembolso de esos dineros de los que habla Olmedo López, estaba apartada de su cargo. No estaba en el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), no estaba como jefa del Gabinete, ella estaba apartada, entre comillas, pues. Y aquí se habla, según Olmedo, de una persona cercana a Petro y con poder en el Gobierno”, apuntó, inicialmente.

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA ALIANZA VERDE, JOTA PE HERNÁNDEZ Jonathan Ferney Pulido Hernández FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Solamente hay dos opciones que se me vienen a la cabeza y que yo, como senador, tengo todo el derecho a preguntar: o es Verónica Alcocer o es Francia Márquez. Hay un antecedente, del general Díaz, que en paz descanse, (quien) manifestaba ese presunto interés de Verónica Alcocer en la compra de unos aviones. Verónica, se sabe desde el principio, ha tenido un poder en el Gobierno. Incluso, el poder para nombrar altos funcionarios y resulta que a Olmedo le dicen que estos $ 200 mil millones, de los $ 380 mil millones, me los deja para administrarlos yo. Él dice, es alguien con poder en el Gobierno”, agregó.

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer /(izquierda), abraza a la vicepresidenta Francia Márquez (derecha) durante la celebración de la campaña de Gustavo Petro, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el 19 de junio de 2022. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Posterior a sus declaraciones, la vicepresidenta y ministra Francia Márquez se pronunció a través de su cuenta en X. “Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas. La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”.

Y posterior a este mensaje, Jota Pe Hernández se volvió a pronunciar. “Espero que me denuncie @FranciaMarquezM, al menos cumpla con eso, ya que hasta hoy no ha hecho absolutamente nada. No me quede mal, como le quedó mal a su pueblo caucano, al que engañó y que hoy están matando, mientras ud vive sabroso! LA CORTE NO TIENE HELIPUERTO! Ahí le aviso”. Esto al aludir a las declaraciones que Márquez dio en SEMANA.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente”, agregó.