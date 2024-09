La exesposa de Gustavo Petro arremete contra el CNE, y llama a la Colombia Humana a rodear al presidente, tras pliego de cargos en su contra

“Tengo diferencias (con Gloria Flórez) porque he trabajado en el territorio, estoy ahí, y con lo que no estoy de acuerdo es que aparezcan, de la noche a la mañana, queriendo ponerse al frente de una Colombia Humana que han olvidado durante años”, le dijo a SEMANA .

Para la madre de Andrés y Andrea, dos de los hijos mayores del hoy presidente, “Gloria fue senadora porque la lista fue cerrada y hubo un acuerdo entre seis partidos políticos y se fueron organizando, no fue que hubieran recorrido el país para hacer campaña al Senado. La gran mayoría de los que están ahí no hizo el trabajo de Mary Luz Herrán, el que hizo María José Pizarro, Aída Avella, Gustavo Bolívar, entre otros”, resaltó.

Asimismo, otro de los reclamos ante el CNE es que los delegados municipales no fueron debidamente inscritos y acreditados y no fueron reconocidos oficialmente, lo que generó una gran desorganización. Eso habría llevado a que algunos delegados estuvieran autorizados para ingresar a la asamblea y otros no pudieron hacerlo porque no tenían cercanía con algunos líderes.