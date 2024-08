Lo que faltaba: denuncian fraude en elección de Gloria Flórez como presidenta de la Colombia Humana. Militantes se sienten engañados y excluidos

El Consejo Nacional Electoral (CNE), al ver que no programaban una asamblea, estipuló que se iba a realizar en noviembre de 2023, pero la junta, entonces liderada por Carmen Anachury, secretaria general, y Eduardo Noriega, vocero ante el Pacto Histórico, radicó varias solicitudes de aplazamiento. Algunos militantes sospecharon que se trataba de una estrategia para no relevar la junta directiva. No fue sino hasta los días 17 y 18 de agosto de 2024 que se cumplió con la orden del CNE.