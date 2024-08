“El pueblo quiere que Petro se reelija”: la exesposa del presidente sale en su defensa y dice que en la izquierda no hay quién lo releve en el 2026

SEMANA: ¿Por qué quiere ser presidenta de Colombia Humana?

MARY LUZ HERRÁN: Para garantizar los derechos, participación y representación de todos los territorios.

SEMANA: ¿Con quién compite?

M.H.: No es oficial, pero me dicen que con la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más duro de la campaña?

M.H.: La desinformación. Hay gente con reconocimiento político a nivel nacional de la Colombia Humana que no quiere que yo sea la presidenta del partido. Algunos se han encargado de desinformar y decir que no aspiraré y que solo quiero ser candidata al Senado.

La madre de dos de los hijos de Gustavo Petro quiere ser la presidenta de Colombia Humana. Compite con la senadora Gloria Flórez. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: ¿Qué tiene usted que no tenga la senadora Gloria Flórez?

M.H.: Sobre todo el reconocimiento de la lucha de nuestra militancia, que ha tenido que estar bajo el sol, bajo la lluvia, desgastando sus zapatos, sin un peso en los bolsillos, haciendo propaganda, buscando votos para apoyar la campaña de Petro.

SEMANA: Gloria Flórez es senadora, tiene la dignidad para ser presidenta de la Colombia Humana...

M.H.: Ella es senadora, ¿los senadores no fueron elegidos para legislar?

SEMANA: Pero tiene un papel protagónico en el partido...

M.H.: Los congresistas elegidos en 2022 tienen una función muy importante y es la defensa de las reformas del presidente. La gente votó por esta lista al Senado para que defendieran las reformas. Se ha fallado, no se ha podido obtener lo que queremos porque no somos mayorías en el Congreso. Pero la tarea del congresista es legislar. No entiendo cómo una senadora pretende recoger los pedazos de esta Colombia Humana que está muy dividida, pero que queremos unificar este domingo. No entiendo cómo quiere recorrer el país.

SEMANA: ¿No se han sentado a hablar?

M.H.: Con ella tengo mis diferencias políticas, pero ha sido una mujer luchadora y defensora de derechos humanos. Tengo diferencias porque he trabajado en el territorio, estoy ahí, y con lo que no estoy de acuerdo es que aparezcan, de la noche a la mañana, queriendo ponerse al frente de una Colombia Humana que han olvidado durante años.

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y madre de dos de sus hijos. | Foto: Tomado de redes sociales

SEMANA: ¿Pero ella no ha recorrido el territorio? ¿Cómo se volvió senadora?

M.H.: No. Fue senadora porque la lista fue cerrada y hubo un acuerdo entre seis partidos políticos y se fueron organizando, no fue que hubieran recorrido el país para hacer campaña al Senado. La gran mayoría de los que están ahí no hizo el trabajo de Mary Luz Herrán, el que hizo María José Pizarro, Aída Avella, Gustavo Bolívar, entre otros.

SEMANA: Habla de una Colombia Humana en pedazos. ¿A qué se refiere?

M.H.: La entrega de avales, el año pasado, fue desacertada. A muchos compañeros que hicieron el ejercicio de las consultas internas, a la hora de llegar a recibir su aval, les dijeron que no se los daban y se los otorgaron a otros. Por ejemplo, Édgar Patiño, a quien le propinaron cinco impactos de bala en junio de 2023, era precandidato a la Alcaldía de Florida, Valle. Él sobrevivió, fue a recibir su aval, se lo entregaron y a la media hora se lo quitaron. Casos como esos hay muchos, hay un descontento impresionante. En las elecciones parlamentarias en 2022 fui de las más perjudicadas. Estaba entre las primeras 15 en la lista, luego me querían sacar, fue una cosa terrible. ¿Quién me defendió? Jaime Dussán, del Polo. Ni siquiera la gente que estaba en representación de la Colombia Humana fue capaz de defenderme. Quedé en el puesto 32 de la lista al Senado.

Mary Luz Herrán habla sobre el presidente. | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿Es cierto que no hay claridad hoy sobre las cuentas en el partido de Petro?

M.H.: Queremos que nos las entreguen. Dagoberto Quiroga –superintendente de Servicios Públicos– dejó en las cuentas 1.300 millones de pesos. De allá para acá no sabemos qué ha pasado, esperamos que este fin de semana nos entreguen las cifras. Me han dicho que estamos en saldos en rojo por muchos miles de millones de pesos.

SEMANA: ¿Le ha pedido ayuda a Petro para la presidencia de su partido?

M.H.: Él es el presidente, hay que dejarlo gobernar este país. Es el padre de mis hijos, lo apoyo plenamente. No hablo con él constantemente, pero sí hemos tenido la oportunidad de conversar y de encontrarnos en eventos.

SEMANA: ¿El partido de Petro quedará en manos de su exesposa?

M.H.: No, ser la madre de los dos hijos del presidente para mí es accesorio en un momento tan importante como lo es la organización de la Colombia Humana.

SEMANA: Es decir, ¿el partido quedará en manos de la familia del presidente?

M.H.: Sería absurdo, no soy de la familia del presidente. Ser su exesposa ha jugado más en contra que a favor, al menos en materia de seguridad, por ejemplo.

SEMANA: Conoce a Petro, ¿cómo lo ve?

M.H.: Petro es un hombre soñador, ama muchísimo a Colombia, a él como a mí nos duele la injusticia. La presidencia no es fácil, el país no se cambia en cuatro años. Nosotros somos Gobierno, pero no poder territorial.

El primer matrimonio de Petro fue con Mary Luz Herrán. Tuvieron a Andrés y Andrea, los hijos mayores del presidente.

SEMANA: Pero tienen la presidencia, ¿qué más poder quieren?

M.H.: Petro es nuestro presidente, tiene el Gobierno, pero es un poder cedido, estamos cogobernando todavía con los de antes; como no somos mayoría en el Congreso hemos tenido que ceder, nos ha costado duro, ha sido difícil. Hay funcionarios, lamentablemente, que se han aprovechado de esta situación. Por eso hay algunos escándalos dolorosos para nuestro presidente porque se ha confiado en algunas personas que llegaron a aprovecharse. Petro no puede, de la noche a la mañana, barrer y ‘todo el mundo para afuera’. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, me dijo que no podía nombrar a un asesor porque dejaron atornillados 300 cargos; Dagoberto Quiroga, cuando llegó a la Superservicios, tuvo que llamar a concurso porque dejaron a la gente nombrada.

SEMANA: Habla de funcionarios que decepcionaron. Por ejemplo, Carlos Ramón González, quien formó parte del M-19, está envuelto en el grave escándalo de corrupción en la UNGRD.

M.H.: Se tiene que aclarar qué fue lo que pasó, todos son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Hasta que no concluyan las investigaciones no sabremos lo que ocurrió.

SEMANA: Conoce a Petro. ¿Por qué, en ocasiones, se ausenta por tanto tiempo?

M.H.: El presidente necesita descansar. Cuando vimos a Iván Duque como senador tenía el cabello negro y en la presidencia le fue quedando blanco. Pensamos que era un montaje, pero la presidencia acaba, quita tiempo, sueño. Petro tiene todo su derecho a tomarse un descanso.

SEMANA: Pero a veces descansa dos, tres días.

M.H.: Él tiene sus reuniones privadas, sus asuntos de Estado, que no tiene por qué difundirlos. Cuando él se ausenta es porque está en alguna cosa muy importante. Siempre estará en asuntos de Estado que, seguramente, tienen su nivel de reserva.

SEMANA: ¿Cómo ve el papel de la primera dama, Verónica Alcocer?

M.H.: Prefiero no referirme al respecto. Soy una mujer política que visita el país. No me ocupo ni me preocupo por las cosas que haga Verónica Alcocer como primera dama, realmente me es indiferente.

Verónica Alcocer, primera dama. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA: ¿Cree que Petro quiere reelegirse?

M.H.: No. Él siempre dijo en su discurso que no estaba buscando la reelección, pero, realmente, el pueblo colombiano sí quiere que Petro se reelija. Por fortuna no soy su esposa porque estaría muy celosa, pero hay mujeres que me declaran su amor por el presidente, algunas me dicen “amamos a Petro”. Yo, Mary Luz Herrán, no quisiera que Petro deje de ser nuestro presidente, él tiene que seguir siendo ese líder que el pueblo colombiano quiere continuar escuchando.

SEMANA: ¿Le gustaría que Petro estuviera otros cuatro años en la presidencia?

M.H.: Por mí, sí; claro.

SEMANA: ¿Y cree que tenga el caudal electoral?

M.H.: Le sobra, hoy tiene mucho más caudal electoral que hace dos años.

SEMANA: Pero las encuestas coinciden en que su desfavorabilidad supera el 60 por ciento. ¿No es muy optimista?

M.H.: ¿Y quién les cree a las encuestas? Nosotros no. Las encuestas las hago cuando voy a los territorios, ahí está la real medición.

SEMANA: Pero el Gobierno no ejecuta, no hay plata en las regiones, tampoco obras, se han presentado escándalos contra el Gobierno...

M.H.: Los Gobiernos anteriores nos han dejado esto hecho un desastre y no se va a corregir en dos, tres, cuatro años.

Herrán quiere que Petro se reelija. | Foto: Cesar carrión

SEMANA: Si Petro no se reelige, ¿quién puede sucederlo en 2026?

M.H.: Yo, realmente, no he visto a nadie, me pongo a pensar y no hay nadie que le dé a los tobillos hoy a Petro. Él es un monstruo político, no lo hay ni en la derecha ni en la izquierda.

SEMANA: ¿María José Pizarro?

M.H.: María José es buena, está en un proceso de formación interesante. La observo con buenos ojos, pero no la veo para 2026.

SEMANA: Gustavo Bolívar.

M.H.: Es bueno, interesante, habría que ver cómo le va en el DPS.

SEMANA: Iván Cepeda.

M.H.: Es muy bueno, pero él nunca ha querido estar allí.

SEMANA: ¿Y Daniel Quintero?