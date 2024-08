Andrés Calle estaría detrás de billonarios contratos en Urrá: este es el poder de su clan en la hidroeléctrica del Gobierno Petro

¿Vida de lujos?

Y dijo que no cree que en su vida haya lujos, como muestran las redes de su esposa: “Tenemos empresas familiares. Mi padre se ha dedicado al comercio de combustible desde hace más de 34 años”. Manifestó que ha ganado bien en todos los cargos que ha ocupado: “Tengo una casa en Montelíbano que construí hace más de siete años. Me he desempeñado en el alquiler de maquinaria amarilla. La he arrendado. No hay ningunos lujos”. Y frente al reloj de su esposa, dijo que solo se lo midió, a pesar de que sale en fotos con él puesto por fuera del almacén.