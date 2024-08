Gloria Flórez y su tiránica “Colombia Humana”

No fue lo peor de las infames palabras de quien dirigió en el pasado una ONG que tuvo estrechos nexos con el ELN. Más grave resultó su flagrante mentira: “Yo no he oído a ningún organismo que diga que hubo fraude en Venezuela”. Para agregar enseguida, sin pestañear, que “el Centro Carter no planteó fraude. Dijo: quisimos hacer más y no pudimos (…). Pero ninguno ha dicho fraude”.