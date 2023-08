La hecatombe política que desató la confesión de Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros sucios a la campaña de Gustavo Petro; Ernesto Samper es el gran escudero

Desde la alianza que llevó al presidente Petro a la presidencia coinciden en que no es un momento sencillo y que buscarán salir adelante y recobrar la confianza de los colombianos que los apoyaron. “Este es un escándalo que por los personajes tiene efectos sobre el escenario político y la coalición que llevó al presidente al Palacio de Nariño”, reconoció el representante Gabriel Becerra.

Los congresistas reconocen que los hechos que involucran a Nicolás Petro están afectando, ante la opinión pública, la imagen que tienen los colombianos del Pacto Histórico, aunque aclaran que están convencidos de que el mandatario no tuvo nada que ver. Sin embargo, no ponen las manos en el fuego por el diputado del Atlántico.

“Si nuestro proyecto político no fue sepultado por balas o genocidios, no lo hará el caso de Nicolás Petro a pesar de su actuar, que no representa los valores colectivos de un proyecto político de generaciones, por más que se pretenda enlodar al presidente. ¡Somos millones!”, aseguró la senadora María José Pizarro.