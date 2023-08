Vida de ‘ricos’: Nicolás Petro y Day Vásquez querían vivir en medio de lujos. Un Mercedes Benz, dos casas, una camioneta y compras en Ferragamo y Carolina Herrera los delataron

Anda, no joda, esa es la vida que a mí me gusta”, decía Nicolás Petro mientras disfrutaba de una existencia de lujos y excesos, al tiempo que recaudaba dinero para la campaña de su papá, el hoy presidente Gustavo Petro.

En esas conversaciones, Day Vásquez habla de fajos de billetes, que no cuentan, sino que pesan. “Están como flojos”, decía la exesposa del hijo del presidente para calcular que faltaba dinero de los arrumes de efectivo que repartían con cuidado en los cajones y la ropa del armario.

Un Mercedes de 200 millones

“Como niña chiquita”, decía el fiscal Mario Burgos, se comportaba Day Vásquez cuando le pedía cosas a Nicolás Petro, pero no cualquier regalo: un auto de lujo, un Mercedes de 200 millones de pesos, que logró obtener y que después se convirtió en un problema para la pareja, pues nadie lo quería tener a su nombre.

El mismo Nicolás Petro advirtió que no sería “bien visto” que el hijo del presidente de la república tuviera ese tipo de movimientos financieros. Entonces, decidieron ubicar, contratar o convencer a otras personas de aparecer en los documentos, contratos y cartas de propiedad de los bienes y vehículos que adquirieron.

–Day Vásquez: Pero no se sabe si está completo.

Inversiones y derroche

El lavado de activos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, superó los 1.000 millones de pesos, representados en los gastos, las compras y los lujos que no solo quedaron en los reportes, contratos o facturas. En las propias conversaciones era evidente el afán por invertir y derrochar.

“Se pudieron observar varios eventos, compra de bienes, compras en establecimientos de comercio como Carolina Herrera y Ferragamo, entre otros. Como muy bien lo decía el señor Nicolás Fernando Petro: ‘Anda, no joda, esa es la vida que a mí me gusta’. Y así lo ha puesto en práctica, un mundo de lujos a como dé lugar, consiguiendo dinero no solo para él, sino para inyectar cifras y poder aportar a la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro Urrego”, señaló el fiscal del caso.