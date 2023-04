La historia de la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho, quien puso en jaque al presidente Petro con su reforma y se va del Gobierno

La saliente ministra de Salud del Gobierno, Diana Carolina Corcho Mejía, salió derrotada. Su polémica reforma a la salud fue el detonante, que no solamente tiene en vilo una de las propuestas más importantes para el presidente Gustavo Petro, sino que rompió la coalición desde adentro.

Luego de la decisión de los partidos tradicionales de mantener la negativa sobre su iniciativa, el mandatario tomó una decisión radical: sacar del cargo a prácticamente todos sus ministros y volver a barajar el Gobierno. En ese remezón salió Corcho y no pudo ver realizado su objetivo en el cargo: sacar adelante la polémica reforma.

Ya se advertía que la ministra sólo tenía dos caminos: o cedía ante las pretensiones de los partidos tradicionales que mantenían sus líneas rojas sobre el proyecto, o daba un paso al costado. Como ella había reconocido en varias ocasiones, prefería la segunda opción antes de ajustar los inamovibles de su propuesta.

Corcho no quiso ceder en varios de los puntos más polémicos del proyecto. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno y el Legislativo”, afirmó Corcho en un congreso de la Andi.

¿Quién es la saliente ministra de Salud? La médica psiquiatra tiene maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Es una profesional de la salud que ha sido un referente del sector desde la izquierda, que tienen una visión distinta de cómo debe ser el modelo de salud en el país. Precisamente, esa era la visión que quería imponer en su polémica reforma.

Corcho fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, una organización reconocida por sus posiciones similares a su pensamiento.

En el Congreso no logró concertar con los partidos tradicionales y eso le costó el cargo. - Foto: Colprensa - Mariano Vimos

Precisamente, se conoció que esa corporación estuvo detrás de la elaboración de la reforma de salud. Es presidida por Pedro Santana, una de las personas más cercanas y quien le venía hablando al oído a la ministra Corcho.

La exministra siempre se ha mostrado en contra del funcionamiento de las EPS. Antes de llegar al cargo, había dado luces de que no está de acuerdo con la intermediación financiera y administrativa de las prestadoras del servicio. También ha cuestionado constantemente la Ley 100. Desde que fue nombrada por Petro, su nombre generó controversia por las posiciones que ya eran conocidas.

La saliente ministra ganó mayor reconocimiento en medio de la pandemia, criticando las decisiones del expresidente Iván Duque y el exministro de Salud Fernando Ruiz. Sin embargo, las cifras y los buenos resultados del manejo contra la covid-19 no le dieron la razón.

En cambio, en su cargo, no solo fue criticada por su propuesta de reforma de salud, sino que también fue cuestionada por varios sectores por la escasez de medicamentos que se registra en el país, la falta de vacunas contra la viruela símica, nunca haber designado a un director del Invima que no fuera por encargo, entre otras.

Corcho no solo criticó a Ruiz en su gestión, sino que también la emprendió contra Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud de Juan Manuel Santos. Precisamente, Gaviria y Corcho compartieron gabinete con Petro, sin embargo, las constantes críticas del exministro de Educación llevaron a Petro a tomar la decisión de sacarlo del ministerio y conservar a Corcho. En varias ocasiones Gaviria expresó su inconformidad con la polémica reforma de la exministra.

La médica ha sido una reconocida activista del sector. - Foto: GUILLERMO TORRES reina-semana

La exfuncionaria ha sido catalogada como una persona que escucha poco. Antes de presentar la reforma de salud, las EPS y otros gremios y asociaciones de médicos y pacientes reclamaron que a pesar de algunas reuniones que se llevaron a cabo, no se estaban teniendo en cuenta sus recomendaciones.

Sin embargo, cuando fue presentada la reforma al Congreso esa crítica no cambió. Los líderes de los partidos tradicionales expresaron su inconformidad porque la exministra no estaba teniendo en cuenta los ajustes que solicitaban al proyecto. “Con la ministra Corcho hemos llegado a acuerdos sobre la mesa, pero luego estos acuerdos no son acogidos”, criticó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

La salida de Corcho generó múltiples reacciones, especialmente de líderes que criticaron su gestión. Uno de ellos fue el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien señaló que de todas formas el “daño” de la reforma de salud ya está hecho.

La exministra de Salud Carolina Corcho quiso imponer su posición ideológica en el cargo. - Foto: Colprensa / Mariano Vimos

El líder de Salvación Nacional evidenció esa cercanía de Corcho con el sindicalismo de la salud en el país que considera que afectó el ministerio y la reforma. “La transición es positiva”, aseguró Gómez, quien reconoció el trabajo del nuevo ministro de Salud, el exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo ve con mejores ojos.

“La salida de Carolina Corcho es una derrota para el radicalismo ideológico y un triunfo para la salud de todos los colombianos. Esta es la más grande derrota de Petro en estos convulsos y atropellados primeros ocho meses de desgobierno”, afirmó el concejal por Bogotá Óscar Ramírez Vahos.