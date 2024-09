La novela de Gregorio Eljach: SEMANA revela detalles sobre cómo el secretario del Senado se convirtió en el ternado de Petro

SEMANA estableció que hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles 18 de septiembre, Gustavo Petro no descartaba el nombre del exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, cercano al exfiscal Eduardo Montealegre. No obstante, después de hacer un sondeo por el Congreso, el jurista huilense no tenía los votos en el Senado.

La noticia del ternado del presidente no ha sido oficial porque, según algunas versiones, él no ha renunciado a la secretaría general del Senado y tendría que hacerlo. Hasta que no lo haga, Petro no podrá hacer público el nombre. Otras fuentes indican que no tendría que renunciar, sino pedir una licencia. Asimismo, hay dudas por su doble rol en calidad de secretario general del Senado, que recibe las hojas de vida de los ternados a la Procuraduría, y candidato.