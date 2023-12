La presidenta de ProColombia dejó plantados a los embajadores de Panamá y China. Estos son sus criticados desplantes con los países clave en las relaciones con Colombia

“Se nota el ausentismo de Caballero, porque no va a trabajar, y es evidente su ignorancia en las reuniones”, dijo una fuente consultada por SEMANA, quien fue testigo de varios encuentros de la presidenta de ProColombia con delegados de otros países .

La asesora le pide a un funcionario de ProColombia definir si Caballero confirmará un encuentro con la embajadora de dicho paí s. “A ver si nos puedes ayudar. Es que, como ProColombia solicitó la cita, nosotros hemos respondido, pero no se ha confirmado. Ahora, por segunda vez, mandamos un correo del despacho de la embajadora para el lunes a las 3 de la tarde, pero no hemos recibido información”, dice.

La cita no se concretó y la funcionaria panameña se volvió a comunicar: “Me da pena con la embajadora porque esa solicitud vino de la Presidencia de ProColombia. Por parte de ellos ahora no se concreta nada. La embajadora en dos ocasiones ha dado cita y no han dicho nada. Entonces bueno, estaremos pendientes”.