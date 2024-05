La promesa incumplida de Petro en Turbaco, cerca de Cartagena: prometió en campaña eliminar un peaje, y no lo hizo

Pequeños empresarios, comerciantes, transportadores y ciudadanos que trabajan en Cartagena y otros municipios no olvidan que en febrero de 2022, en plena campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro se puso una gorra que decía “No + peaje”, comprometiéndose con la causa de la gente.

Aún no se ha quitado el peaje en Turbaco a pesar de la propuesta de Petro. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Luego de ser elegido presidente, Petro no volvió a hacer referencia sobre la crisis que atraviesa el municipio. Según los miembros del comité No Más Peajes, todo comenzó desde 2010, año en el que se contrató la construcción de la doble calzada entre Cartagena y Turbaco como parte del contrato con la concesión Autopistas del Sol-Ruta Caribe 1.

La comunidad aceptó el cobro en un principio, dado que significaba un beneficio para sus vías. El 30 de julio de 2021, la ANI anunció que la concesión alcanzó el recaudo esperado de recursos. Por esa razón, los habitantes esperaban el desmonte de la caseta, pero eso no ocurrió.

Esto generó un fuerte descontento entre los habitantes de Turbaco, quienes dicen que ya no ser directamente beneficiados e igual seguir pagando el peaje, con un aumento considerable de tarifa. Esto llevó a una serie de acuerdos entre los gobiernos nacional y local, el concesionario y la comunidad para levantar los pagos en las categorías 1 y 2, las cuales cubren carros particulares y de transporte público.

“El nuevo contrato no contiene obras para Turbaco. Ya tiene dos calzadas hechas completamente, así como los puentes y los corredores. Sin embargo, dejan el peaje ahí para el municipio. Tenemos que pagar obras que no son para nosotros”, dijo Carlos Vargas, excandidato a la Cámara por el Pacto Histórico y uno de los líderes que se oponen al peaje.

Los acuerdos se fueron renovando cada seis meses, pero con la llegada del Gobierno de Petro, en principio, se decidió suspender el cobro y trasladar la caseta a la vía que comunica a Turbaco con Arjona . El mismo Guillermo Reyes, entonces ministro de Transporte, levantó la talanquera, pero esta medida no duró lo suficiente.

Legalmente, con la adjudicación de la nueva obra, que trae consigo seis peajes y uno por instalar, no era tan sencillo la suspensión del cobro y traslado de la caseta. Nuevamente, se tuvo que llegar a acuerdos, pero el último se venció el pasado 17 de mayo, por lo que al día siguiente se cobró a particulares y vehículos de transporte público, lo cual provocó fuertes protestas y desmanes.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, le explicó a SEMANA que un fondo de contingencia financiaba la falta de cobro, pero este se agotó, por lo que el Gobierno tuvo que permitir que se siguiera cobrando. “Se agotó y no hay manera de prorrogar la suspensión del cobro. El Gobierno no puede girar plata, solo puede venir del fondo de contingencia porque se trata de una iniciativa privada”, indicó.

Imágenes de la zona muestran cómo se han quemado troncos de árbol, llantas y demás material inflamable para no permitir el paso. Con pancartas y banderas de Colombia, los habitantes de Turbaco se aglomeraron frente a las casetas para impedir el paso y para que se escuchara su descontento. Con la excepción establecida para algunos vehículos, se espera que mermen las manifestaciones, pero el pueblo sigue pidiendo el desmonte de la caseta.

Llamado a Petro

Jaime Castillo, líder de los transportadores en la protesta, aseguró a este medio que el presidente no es consecuente con su eslogan, con el que afirma ser el ‘gobierno del cambio’. “No ha habido voluntad. El presidente está amarrado porque el contrato es difícil de tumbar jurídicamente, pero no es imposible. Las personas estamos creyendo en el cambio, pero el resultado es diferente”, indicó.

Óscar Sánchez, miembro del comité No Más Peajes, aseguró que han demostrado la “ilegalidad” del peaje y espera más firmeza del presidente. “Hemos hecho lo que él dijo en campaña, que nos convirtiéramos en veeduría y estableciéramos las ilegalidades de cada concesión”, expuso el líder.

Y le envió un mensaje a la bancada de la colectividad en el Congreso: “Ha habido demasiada timidez de los compañeros del Pacto Histórico, demasiada falta de compromiso. No es fácil, pero hay que meterle el pecho”. Por otro lado, el gobernador de Bolívar, quien recientemente logró postergar el pago en categorías 1 y 2, hizo un fuerte llamado al mandatario, con el fin de solucionar la situación a la mayor brevedad.

“Él prometió en campaña que no iba a cobrar el peaje. Que se acuerde de su promesa y que nos ayude a solucionar este enredo. Se puso la cachucha en Turbaco que decía que no se va a cobrar. ¿Qué dice la gente ahora? Que lo prometió. ¿Que al presidente no le han dicho? Presidente, entérese y dé la orden de desmontar el peaje”, manifestó el gobernador.