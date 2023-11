En la Alianza Verde no están seguros de votar hoy la reforma a la salud. Congresistas planean retirarse de la plenaria

Recordemos que el reconocido abogado los recusó tras conocerse las explosivas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien le contó al país que ese partido tiene participación importante en el Gobierno en el Sena e Icetex y sus congresistas no están votando la reforma a la salud.

Como en cualquier trámite legislativo, la Comisión de Ética del Congreso es la encargada de dirimir el tema y conceptuar sobre los impedimentos. Y aunque se pensaba que lo haría en su sesión de este martes 28 de noviembre, no ocurrió.

SEMANA conoció que hasta las 12:04 del mediodía, no estaba incluido en el orden del día de dicha comisión el estudio de las recusaciones de los Verdes. Y a la 1:00 de la tarde está citada la plenaria de la Cámara para avanzar en el estudio y aprobación de la reforma a la salud.

Juan Espinal dice que algunos congresistas de la Alianza Verde no pueden votar la reforma a la salud. | Foto: SEMANA

“Importante, como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara, no he recibido citación alguna para tramitar la recusación presentada contra los representantes del Partido Verde, por lo tanto, hoy no se podría debatir y votar la reforma a la salud. ¿O será que le van a sumar más vicios al trámite legislativo? Corte Constitucional”, advirtió el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, quien hace parte de dicha comisión.