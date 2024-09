Las centrales sindicales están fracturadas: varias no le saldrán a marchar a Petro en defensa de las reformas sociales

Hoy, el panorama es distinto. SEMANA conoció, por varios líderes de estos sindicatos, que muchos no le ‘copiaron’ la idea a Petro y que, por lo tanto, o dejaron a sus bases en libertad para salir o se pronunciaron oficialmente para no salir a marchar.

Uno de los casos más dicientes es el de Fecode, el sindicato de los maestros que ha venido acompañando al presidente Gustavo Petro fielmente. Sin embargo, para el caso de la movilización de este jueves, varios no saldrán a marchar. Según fuentes del sindicalismo, en el caso de Fecode Bogotá siguen apoyando a Petro en su mayoría, pero en otras regiones no lo están respaldando. Están divididos.

Esto se evidencia, por ejemplo, con Adida, la Asociación de Institutores de Antioquia, quienes oficialmente dijeron que no saldrán a marchar este jueves desde sus directivas.

“La Junta Directiva de Adida, ha tomado la decisión de no apoyar la jornada nacional de movilización el jueves 19 de septiembre, por la democracia, las reformas sociales, la unidad y la paz”, dijeron.

Una de las razones para tomar esa decisión es que no han estado de acuerdo con el nuevo modelo de salud que han implementado para el caso de los profesores en el país, que ha presentado distintos inconvenientes.

Precisamente, la CUT tampoco le caminó a Petro completamente. Esta central sindical está dividida, ya que su presidente, Fabio Arias, es cercano al mandatario. Sin embargo, personas del sindicalismo le dijeron a esta revista que varios han cuestionado esa cercanía porque no la consideran conveniente.

Desde la Convergencia Sindical y Social Independiente, que reúne a personas al interior de la CUT, la CGT y la CTC, anunciaron que no saldrían a machar con Petro. Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT afirmó que no saldrán a las calles porque el Gobierno no le ha cumplido a los trabajadores.