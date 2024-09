Se rompe el sindicalismo pro Petro: magisterio antioqueño no va con Fecode a la movilización en favor del Gobierno

La junta directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) tomó la decisión de no apoyar la jornada de movilización convocada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respaldado por los principales sindicatos del país, quienes tienen estrecha relación con la Casas de Nariño. Los maestros de Antioquia deciden no salir a marchar, pese a que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación.

“Ya han transcurrido 137 días desde que inicio el nuevo modelo de salud (4 meses y medio) y la situación no mejora, antes se pone más compleja, a pesar de los grandes esfuerzos por parte de la junta directiva para apoyar y sacar adelante el modelo. Seguimos teniendo grandes dificultades, falencias y silencios, que nos ha llevado como sindicato a cargar con la responsabilidad del tema de salud, como si fuéramos los responsables. Nos ha tocado día y noche buscar la manera de solucionarle los problema a los maestros activos, pensionados y beneficiarios, pero lo más triste es que ni nosotros sabemos cómo ayudarlos”, dice el comunicado de los maestros.

En el comunicado aseguran que han accionado municipal, departamental y nacionalmente, pero “a pesar de todas las estrategias implementadas, todo se queda en compromisos que no se cumplen”.

Además, piden que Fecode investigue por la situación de atención en salud y medicamentos, que no mejora en el departamento de Antioquia.

“Hay negligencia hasta para recibir un paciente por urgencias, apenas se le dice que es del Fomag no le prestan atención y dicen no hay convenio o no hay espacio”, cuentan en la dramática radiografía.