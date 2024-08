Las pistas tras Luis Carlos Barreto, exalto funcionario de la UNGRD salpicado por la Fiscalía y relacionado con César Manrique

Siguen saliendo a la luz pública implicados en medio del escándalo de la UNGRD en el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se habrían robado miles de millones de pesos, según la matriz de colaboración entregada por los ex altos funcionarios de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla a la Fiscalía.

“Se engañó y se ilusionó a más de 200 familias. Prácticamente se dijo que eso ya estaba andando. El subdirector para el Conocimiento del Riesgo le manifestó a los ciudadanos que esto sería una realidad. Y hoy gracias a la labor que hacemos nosotros de control político nos enteramos de que esto no va a ser una realidad”, cuestionó Rojas.

Barreto contestó que supuestamente ese proyecto sigue andando, a pesar de que él ya no está en la entidad.

El exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo respondió por esos cuestionamientos. Aseguró que a la fecha no tiene ninguna investigación abierta en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, sino que su mención en el escándalo de la UNGRD fue porque terminó involucrado en la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla. “Él a la fecha no ha entregado pruebas a las cuales me involucren en este acto de corrupción”, le dijo Barreto al concejal, a pesar de que la fiscal Muñoz lo involucró en el entramado en la audiencia.