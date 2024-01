Las razones por las que el Gobierno Petro decidió frenar la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá

El primero es que algunas obras hidráulicas no se encuentran “armonizadas” con los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, como ocurre en las obras de cruce con las quebradas Las Pilas, La Floresta y Novita, dado que las dimensiones de ellas son “más pequeñas” de lo proyectado. Además, la concesionaria habría “desconocido” la quebrada Cañiza.

Además, asegura que las obras presentadas “deben garantizar no solo la conectividad hidráulica entre ambos humedales, sino que se favorezca la conservación de los hábitats y los procesos ecológicos allí presentes”. A pesar de esto, dice la Anla que no se presentaron los estudios hidráulicos requeridos, por lo que no se cuenta con la información necesaria para dar la licencia.