Laura Sarabia, directora del Dapre, dice que solución en el Cauca “no será de la noche a la mañana”, tras visita a El Plateado

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, reconoció que los problemas del corregimiento no se solucionan de un día para otro. “Recuperando la confianza, eso no se da de la noche a la mañana, hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer una presencia permanente y empezar a cumplirles”, aseguró en diálogo con La W.

Uno de los anuncios que se le hizo a la población es que pronto se empezará la construcción de una plaza de mercado. Además, dijo que se están adelantando los diseños para el hospital del lugar. Sarabia agregó que no solo se trataron temas militares.

La directora del Dapre señaló que desde la Presidencia hay 41 proyectos de sustitución de cultivos que se manejarán desde esa dependencia y no solo por el Ministerio de Defensa con el tema militar. Y reiteró que no se trata de un trabajo rápido. “Sustituir la coca por otros cultivos no se da de la noche a la mañana”, agregó.