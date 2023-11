“Les declaro la guerra a los políticos corruptos”: Rodolfo Hernández rompe el silencio después de elecciones y habla sobre su salud

En primer lugar habló sobre su salud, que según Hernández no fue impedimento para su campaña.

“Hoy me estoy recuperando de un momento muy difícil de salud, pero me siento bien. A pesar de ello logramos sacar adelante una campaña limpia y en el camino nos enfrentamos con valentía a dos grandes monstruos: a un sistema corrupto y los millones de las maquinarias. Aún con el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación en contra, cerca de 140.000 santandereanos quisieron expresar su sentimiento de rechazo al establecimiento. Y lo hicieron votando por mí”, escribió Hernández.

De acuerdo con el ingeniero, delegaron sobre sus hombros “la representación de una causa que no muere: la lucha contra la corrupción política”. Además, manifestó su afecto por quienes votaron por él: “A esas 140.000 personas las llevo en mi corazón porque no me abandonaron y yo tampoco los abandonaré”.