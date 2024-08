Lista la fecha para la moción de censura contra el ministro de Minas, Andrés Camacho, en la plenaria de la Cámara

Sin embargo, los tiempos no alcanzaron y el debate no logró adelantarse, por lo que al inicio de esta nueva legislatura se dará la citación para adelantar la sesión. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, confirmó que el martes 6 de agosto la plenaria se dedicará al debate citado por la oposición.

Senador Mauricio Gómez critica a Petro por posible aumento del precio del gas: “El bolsillo de los colombianos no aguanta más”

“¡Catastrófico! Seguimos asistiendo a las reuniones convocadas por el Gobierno nacional para el control de tarifas de energía de la Costa Caribe. Seguimos sin ver soluciones inmediatas. No hemos recibido el estudio para definir la modificación de subsidios que viene como compromiso desde el PND desde el año pasado, ni siquiera la Superintendencia de Servicios tiene la información. El estudio mínimo de subsistencia aún no está listo, ni el DNP, ni la UPME asistieron. ¿Para cuándo, Ministerio de Minas y Energía? Las tarifas siguen subiendo y el Gobierno sigue sin dar soluciones, la gente en la Costa Caribe o come o paga el servicio de energía”, dijo la representante del Partido de la U, Saray Robayo Bechara.