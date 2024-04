Siguen los problemas con las tarifas de energía en la Costa Caribe y culpan al Gobierno Petro por falta de soluciones inmediatas

En el Congreso siguen preocupados por la falta de control de las tarifas de energía en la Costa Caribe. Aunque se han hecho varias reuniones con el Gobierno Petro, son pocas las soluciones planteadas y no hay, por ahora, una solución a ese problema.

La discusión se da en medio de toda la incertidumbre que hay en el país por un posible apagón ante la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. Por esa razón, congresistas de la Bancada Caribe aseguran que el Ejecutivo no le está dando la importancia al tema tarifario y que en el norte del país la gente está sufriendo por cuenta de los altos costos.

La representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Robayo Bechara , reveló que recientemente hubo una reunión que calificó como “catastrófica” porque no se presentaron soluciones.

“Máximo en ocho días”: advierten inminente racionamiento de energía en Colombia si no llueve

Contexto: “Máximo en ocho días”: advierten inminente racionamiento de energía en Colombia si no llueve

Agregó que aunque hay unos compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo desde 2023, no hay estudios ni planes para ejecutar lo pactado y modificar los subsidios.

“¡Catastrófico! Seguimos asistiendo a las reuniones convocadas por el gobierno nacional para el control de tarifas de energía de la Costa Caribe. Seguimos sin ver soluciones inmediatas. No hemos recibido el estudio para definir la modificación de subsidios que viene como compromiso desde el PND desde el año pasado, ni siquiera la Superintendencia de Servicios tiene la información. El estudio mínimo de subsistencia aún no está listo, ni el DNP, ni la UPME asistieron. ¿Para cuándo Ministerio de Minas y Energía? Las tarifas siguen subiendo y el Gobierno sigue sin dar soluciones, la gente en la costa caribe o come o paga el servicio de energía”, dijo la congresista.