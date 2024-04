Partido de la U advierte inminente apagón en Colombia: “Como siempre, el Gobierno de la no ejecución está luciéndose”

Esta semana, el Gobierno nacional tuvo que maniobrar una nueva problemática, pues la empresa XM, operadora del sistema interconectado del país, hizo un llamado a la actual administración en un comunicado, en el que aseguraron que el nivel de los embalses en todo el territorio nacional está llegando a niveles críticos.

En la carta, la empresa aseguró que los embalses han registrado reservas del 33,54 %, lo que significa cerca de 1,08 puntos por debajo de los mínimos históricos que se registraron en marzo del 2020, cuando se ubicaron sobre 34,62 %.

Ante esa situación, la compañía hizo varias recomendaciones para que la energía se use de manera consciente y así se puedan optimizar estos recursos. Una de las esperanzas de las generadoras está puesta en la temporada de lluvias que se podría registrar en las siguientes semanas. Pese a ello, el retraso en la llegada de precipitaciones haría que la recuperación en los embalses se lleve a cabo de manera lenta.

Por esa razón, en el Congreso de la República hay preocupación por este tema y señalaron que el apagón será inminente. La representante a la Cámara del partido de la U, Saray Robayo Bechara, señaló que las advertencias se vienen haciendo desde hace más de un año y que no se ha prestado la suficiente atención al tema.

“La alerta de los embalses es preocupante porque por primera vez en la historia están por debajo de los niveles mínimos. Están en el 31,6 % y esto no da abasto para seguir teniendo una seguridad energética”, dijo la congresista.

La representante Saray Robayo Bechara, advierte que en Colombia habrá un inminente apagón y cuestionó que el Ejecutivo no apoye proyectos de energías renovables: “como siempre el Gobierno de la no ejecución está luciéndose". https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/DlIiRLpeju — Revista Semana (@RevistaSemana) April 3, 2024

En ese sentido, Robayo Bechara lanzó críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro porque no se están ejecutando alternativas que servirían para mitigar lo que está ocurriendo.

“Hay muchos proyectos de energías renovables que son positivos para el país, pero el Gobierno de la no ejecución se está luciendo porque, se supone, la transición energética era su bandera y no se entiende por qué no apoye este tipo de proyectos con paneles solares”, reiteró.

Además, denunció que las entidades responsables de las conexiones con la matriz energética y de los proyectos de energías renovables no están actuando o que lo hacen según posibles intereses:

“Quiero decirles que la Upme tiene muchos proyectos, así como los tiene el Fonage, pero como siempre el gobierno de la no ejecución se está luciendo. Se está luciendo porque se supone que una de las transiciones de este Gobierno es la energética, y no veo la razón por la que estos proyectos energéticos, como lo son los paneles solares, no tienen acceso a la red. O es que solamente se les da a donde hay intereses, y ustedes saben a qué me refiero con intereses”.

Robayo Bechara finalizó solicitando a la Upme y al Fonage que respondan sobre cómo está el presupuesto y por qué no lo están ejecutando adecuadamente:

“El Gobierno del cambio no está haciendo nada. ¿Solo se ayudan a proyectos donde tienen intereses? Las hidroeléctricas no dan abasto y las termoeléctricas no pueden dar la solución total porque funcionan con gas y no hay gas, por lo que habría que importarlo. Si se importa el gas saldrá muy caro. ¿Por qué si tenemos proyectos alternativos en materia energética no se usan?”.

Presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara, Saray Robayo. | Foto: SEMANA / Prensa Saray Robayo

Este martes y en medio de las alertas que vienen creciendo en el país por un riesgo de racionamiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una drástica medida: convocó una cumbre de Gobierno con el objetivo de discutir el riesgo de apagón.

De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, el jefe de Estado citó al ministro de Minas, Andrés Camacho, pero no había hasta ese momento invitado al sector privado, para analizar el panorama que atraviesa el país debido al fenómeno de El Niño.