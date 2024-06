Lo último: actas de nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional no han sido firmadas por Consejo Superior

El nuevo rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, tomó posesión de su cargo a comienzos de junio de 2024. Sin embargo, sorpresivamente, las actas donde el nuevo Consejo Superior oficializa su nombramiento no han sido firmadas.

SEMANA conoció que solo hasta este miércoles 26 de junio algunas de estas actas llegaron hasta las manos de los directivos de la institución y no estaban firmadas, lo que quiere decir que se posesionó sin que quedara oficializado y firmado su nombramiento.

¿Por qué se posesionó el nuevo rector si no estaban firmadas las actas de nombramiento? ¿Es ilegal? ¿Por qué, si el nuevo Consejo Superior es cercano al presidente Gustavo Petro, no ha firmado el nombramiento su designación?

Aunque el Consejo Superior no se ha pronunciado, el hecho no deja de sorprender, porque cuando resultó elegido Ismael Peña, la ministra de Educación, Aurora Vergara, fue una de las primeras en oponerse a firmar. De hecho, no lo hizo, pese a los llamados de la entonces secretaria general del Consejo Superior.