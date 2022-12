“Los partidos que se fortalecen son los que tienen un barón electoral, como lo es hoy Gustavo Petro”: Carolina Arbeláez sobre reforma política

La congresista Carolina Arbeláez se ha convertido en una de las caras más visibles de la independencia que representa Cambio Radical en estos primeros meses del Congreso. A pocos días de acabarse la legislatura, hizo un balance de los proyectos que se han aprobado del gobierno de Gustavo Petro y argumentó por qué los considera en su mayoría inconvenientes.

SEMANA: ¿qué opina de lo que se aprobó en la reforma política?

CAROLINA ARBELÁEZ (C. A.): seguramente va a ser uno de los proyectos de prioridad para el Gobierno para el próximo periodo legislativo. Se votó las listas cerradas y quitar la inhabilidad que existe para que un funcionario pueda ser ministro o alto funcionario del Gobierno, esa puerta giratoria. Esos artículos me parecen inconvenientes.

Es una reforma que fortalece al partido de Gobierno, no está pensando en esos partidos minoritarios que hoy no tienen tanta representatividad, esos que están naciendo, ya que los partidos que se fortalecen son los que tienen un barón electoral como lo es hoy Gustavo Petro. Acá se está casi que legislando para el partido de Gustavo Petro.

SEMANA: ¿cuál crea que pueda ser el interés del Gobierno para que los congresistas pasen a ser ministros?

C. A.: lo veremos más adelante, solo el tiempo nos lo dirá. ¿Cuáles de los congresistas saltarán a ser funcionarios del gobierno de Petro? Es muy desafortunado que este Congreso esté legislando para beneficio propio.

SEMANA: ¿qué otros temas le preocupan de la reforma política?

C. A.: las listas cerradas son inconvenientes porque los congresistas que están elegidos actualmente seguramente tendrán prioridad en las listas, por ejemplo, las del Pacto Histórico. Es lamentablemente que no fuera acogida una propuesta que hicimos desde Cambio Radical para que radicáramos una proposición para que ellos renunciaran a esos primeros puestos a los que seguramente tendrán prioridad cuando se conformen las listas. Difícil así que lleguen nuevos liderazgos, porque los elegidos tendrían la prioridad en sus partidos para conformar las listas de primeros.

Nos preocupa el transfuguismo, el solo hecho de que cualquiera, sin escrúpulos, se pueda pasar de un partido a otro simplemente por conveniencia, no lo vemos viable. Esto va en contravía de los principios y la coherencia que deben tener los militantes de los partidos políticos. Es una reforma antidemocrática que sin lugar a dudas no tiene nada que fortalecer hoy la democracia en Colombia que tanto necesita de verdad herramientas para lograrlo.

SEMANA: a pesar de eso, no prosperó el voto obligatorio ni congresistas desde los 18 años en esa reforma, ¿cree que es una pequeña victoria para la oposición?

C. A.: más que una victoria, lo que prima es la coherencia. Un voto obligatorio en un país donde salir a ejercer ese derecho muchas veces en las zonas sobre todo más apartadas es muy complejo y en zonas donde la gente no tiene ni con qué comer o cómo movilizarse. Entonces obligarlos es muy complejo, primero debemos superar el trabajo en esos territorios.

El otro artículo que se hundió, el de los jóvenes, a mi parecer, no podemos estar siendo selectivos. Entonces, ¿por qué la Cámara 18 años y Senado 25? Si finalmente hacemos lo mismo. ¿Por qué tener esa diferencia? Precisamente en Comisión Primera dijimos: unifiquemos criterios, 25 para Cámara y Senado y con eso todo el Congreso queda con los mismos requisitos y que sean todos los elegidos en voto popular, no solamente los representantes a la Cámara, con una excepción para alcalde de Bogotá, pero que sea para todos los elegidos con voto popular. No prosperó. También hay que tener una estructura que le permita hoy en día a cualquier persona, que solo lo da la experiencia, sentarse a legislar.

SEMANA: se creó el Ministerio de la Igualdad, ¿va a solucionar los problemas de desigualdad en el país?

C. A.: no vamos a poder resolver los problemas de desigualdad si no logramos vencer la pobreza y superarla. La única forma en que lo logramos es dando oportunidades, atendiendo y restableciendo los derechos de nuestros niños que han sido vulnerados y sobre todo esos niños que han sido abusados, niños y niñas, hoy que es un tema tan complejo, tantos niños muriendo de hambre. Vemos un ICBF que no tiene un plan claro para combatir esa desigualdad, por eso, para nosotros, o para mí particularmente, era muy importante que el DPS y el ICBF estuvieran fusionados en este Ministerio.

Este es un Ministerio que nace sin estructura, sin una misión clara, porque hay unas dependencias y entidades hoy que están encargadas de estos temas. Lograr superar la desigualdad a través de vencer la pobreza, llegar con programas de subsidios a los más vulnerables, pero también lograr la defensa de nuestros niños que tanto lo necesitan. Entonces un Ministerio que nace sin la función de estas dos entidades, la verdad lo único que vemos es que claramente será más burocracia y más gasto, no bajo el principio de austeridad.

SEMANA: ¿el Gobierno tiene una aplanadora con lo que logró que prosperaran estos proyectos?

C. A.: eso lo hemos evidenciado durante el trámite de todas las reformas. Mire usted no más en el proyecto de paz total lo que pasó, terminaron dándole unas facultades al presidente -que voté negativas- pero que hoy se están aprovechando por el Gobierno para legitimar a los de la primera línea como supuestamente organizaciones sociales o comunales. Ahora los quieren hacer ver como líderes sociales o comunales para convertirlos en gestores de paz, abusando de esas facultades que se le otorgaron al presidente en esa ley de paz total. Esto es lamentable porque se pierde la confianza del Congreso de una coalición de gobierno que se ha venido armando y que sin lugar a dudas aquí se dejó como constancia que no estábamos de acuerdo con que se liberara a esos miembros de la primera línea y el Gobierno acudió a esa norma violando la Constitución y la ley para lograr su objetivo. Aplanadora. Hemos visto durante todas las reformas, no ha habido una reforma que se le hunda al Gobierno por más inconveniente que sea.

Vimos cómo se logró votar una reforma tributaria muy dañina para el país de un monto histórico que sin lugar a dudas, en medio de una recesión y un panorama económico como el que tenemos, va a agudizar la crisis económica.

SEMANA: ¿en medio de esa aplanadora, hay victorias que rescatar desde la oposición?

C. A.: nosotros desde la independencia hemos apoyado proyectos de este gobierno como la jurisdicción agraria, el campesino como sujeto de derechos, incluso, algunos artículos de la paz total porque hemos venido apostándole a la paz desde gobiernos anteriores. Para la oposición, consideramos que vienen haciendo un ejercicio juicioso, un trabajo que hay que valorar, ese es el ejercicio de la democracia, donde siempre es importante que exista una oposición.

Nosotros como independientes hemos logrado también traer a un debate de moción de censura a una ministra que para nosotros no cuenta con las capacidades. Desafortunadamente, la aplanadora logró respaldar a una ministra que ha venido haciendo las cosas mal, que ha venido generando con sus anuncios pánico, pero además, no solamente eso, sino que está intentando hacer negocios con Venezuela, como lo evidenciamos en un contrato que encontramos que firmó el Gobierno con una firma española para asesorar negocios con Venezuela.