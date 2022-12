Atención: Cámara hundió artículo de la Reforma Política que limitaba a los congresistas para aspirar hasta tres veces en el Legislativo

La mayoría de congresistas coincidieron en que no se pueden limitar los liderazgos en el país. Este es una de las primeras derrotas del gobierno Petro en el Legislativo en medio del estudio de la Reforma Política.

Este lunes 12 de diciembre, cuando el Congreso estudiaba la reforma política en su cuarto debate, pasó algo inesperado para el gobierno de Gustavo Petro: se hundió el artículo que limitaba a los colombianos a aspirar hasta tres veces a concejos, asambleas, la Cámara y el Senado.

Ese era un artículo sensible que pretendía buscar nuevos liderazgos políticos en el país. Sin embargo, en medio de la plenaria, la oposición al petrismo, además de algunos congresistas de La U, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Conservador, entre otros, decidieron naufragar dicha iniciativa.

El congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, anunció una proposición para eliminar dicho artículo y el grueso del legislativo lo respaldó. En sus argumentos, expresó que no se podían limitar los liderazgos y puso de ejemplo al senador de Dignidad, Jorge Enrique Robledo, quien durante 20 años hizo parte del Senado y se mantuvo durante dos décadas como uno de los legisladores más respetados y votados en Colombia.

Además, dijo que una de las falacias más grandes que le vendieron en la Consulta Anticorrupción es que la posibilidad de ser elegido en más de tres periodos era un hecho de corrupción. “Yo no veo dónde está la corrupción ahí, lo que veo es que hay unas personas a las que, de manera libre, los ciudadanos decidieron elegir”, expresó.

El congresista del Pacto Histórico y ponente de la reforma política, Heráclito Landinez, salió en defensa de la iniciativa. Dijo que la propuesta resultó de la Consulta Anticorrupción de 2018 que la votaron más de 11 millones de colombianos e insistió en que la iniciativa fue aprobada en los debates recientes.

Aún así no corrió con suerte. Las mayorías de la Cámara respaldaron la iniciativa de eliminar dicha limitación porque algunos de ellos, con amplia representatividad y aceptación en las regiones, no están dispuestos a ceder el poder. Y mucho más cuando han realizado un trabajo destacado en el Congreso, le dijo a SEMANA un dirigente quien pidió reserva de su identidad. En total, 74 congresistas votaron por el sí, mientras que 69 pidieron que no se hundiera la iniciativa.

Esta derrota es la primera que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro en la reforma política. El tema es de tal nivel que el ambiente en la plenaria se puso tenso y el presidente de la Cámara, David Racero, decidió postergar para este martes 13 de diciembre la votación del articulado del proyecto. Este hecho demuestra que la coalición mayoritaria en favor del petrismo se puede desbaratar en cualquier momento. De hecho, hay congresistas que en voz baja estiman que en el 2023, cuando el proyecto se estudie nuevamente en una segunda vuelta, varios legisladores no respaldarán las listas cerradas.

La reforma política debe estar aprobada en su cuarto debate este viernes 16 de diciembre porque a comienzos del 2023 deberá surtir los otros cuatro debates restantes porque tiene carácter constitucional.

Se espera que entre mayo y junio el proyecto esté aprobado y posteriormente pasará a revisión de la Corte Constitucional.

La iniciativa contempla, entre otras, financiación estatal 100% a las campañas políticas, listas cerradas a corporaciones públicas, que los congresistas puedan convertirse en ministros e, incluso, que se elimine las inhabilidades y puedan aspirar a alcaldías y gobernaciones.