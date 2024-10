Luis Gilberto Murillo asegura que Venezuela no tiene información sobre supuesta muerte de Iván Márquez: “A seguir monitoreando”

Sigue la incertidumbre alrededor de Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, que habría muerto en territorio venezolano. Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, pidió que el vicecanciller Jorge Rojas Rodríguez enviara una nota diplomática al país vecino, preguntando por el líder guerrillero, pero las autoridades no tienen información al respecto.

“Obviamente, ayer le dimos la instrucción a nuestro vicecanciller Rojas para que hiciera las coordinaciones y la solicitud diplomática, que se hizo verbal. No tienen ninguna información, la realidad es esa. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen obviamente ninguna información. Vamos a seguir monitoreando”, dijo el ministro, luego de recibir a los 105 connacionales que aterrizaron en Bogotá desde El Líbano, en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana.