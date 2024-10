Aterrizó en Bogotá el segundo vuelo humanitario con 105 colombianos repatriados desde El Líbano

Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, recibió respuesta de Venezuela sobre Iván Márquez: “No tienen ninguna información, no confirmaron lo que se escuchó en medios”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/AhpGkUEFi7

El canciller Murillo alcanzó a actualizar sobre el estado de Iván Márquez, quien presuntamente habría muerto en Venezuela tras una intervención quirúrgica. Aseguró que la nota diplomática al país vecino fue respondida, pero este dijo no saber nada del estado del jefe de la Segunda Marquetalia.

“Ayer le dimos la instrucción a nuestro vicecanciller Rojas para que hiciera las coordinaciones y la solicitud diplomática, que se hizo verbal. No tiene ninguna información, la realidad es esa. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficinal de que no tienen ninguna información. Vamos a seguir monitoreando”, informó Murillo.