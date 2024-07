Mafe Carrascal defiende la reforma laboral y envía mensaje de tranquilidad a los empresarios del país: “No se van a perder empleos”

M.F.C.: Todo lo contrario, yo creo que ya es hora de cambiar el paradigma, de cambiar la manera en la que entendemos la productividad del país porque el modelo que hemos venido llevando a cabo desde hace unos 30 años con la apertura económica y después con la reforma 789 del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en materia laboral, pues definitivamente es un modelo fallido, tanto en la productividad como en lo laboral. Y no lo decimos nosotros, no es algo que sea una posición ideológica, sino es amparada en cifras, en estudios de universidades muy importantes donde se demuestra que los cambios, la reducción en los costos laborales y en el recorte de derechos laborales, no mejoró la productividad del país. De hecho, somos uno de los países más improductivos, con mayor cantidad de horas trabajadas a la semana, porque justamente, repito, entendemos la productividad de una manera que no es la más adecuada. Nuestra invitación es a entender la productividad desde los beneficios, los descansos para los trabajadores, el mundo del trabajo libre de acoso y de abuso para que la gente justamente sea más productiva, el reconocimiento de procesos biológicos y naturales en el caso de las mujeres, el reconocimiento de las labores del cuidado, la reducción y redistribución de esas labores del cuidado, entre otras.

Como le decía, si mejoramos la demanda agregada, mejoramos el consumo. Si mejoramos el consumo, mejoramos también la tasa de empleabilidad del país. Hace 22 años nos dijeron que reduciendo los costos laborales íbamos a crear más empleos. Supuestamente se iban a crear 600.000 empleos y no se crearon sino 40.000. La invitación es al país, a los empresarios, a las empresarias, a los trabajadores y a las familias a que pensemos esto de una manera distinta porque lo que hemos venido haciendo no ha tenido resultados, es una realidad. Esto no puede tratarse solamente de una disputa meramente ideológica, sino tiene que ser una disputa de las ideas y debemos pensar estratégicamente qué es lo mejor para mejorar la productividad del país porque no vamos bien. Y esto no significa o esto no son resultados de un gobierno de izquierda que apenas lleva dos años, esto es el resultado de unas políticas de los últimos 30 años, políticas en donde se ha puesto en juego la salud mental y física de los trabajadores para generarle más rentabilidad a los empleadores y generar empleos y esto no es verdad, no es la realidad.