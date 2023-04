Mafe Rojas defiende la necesidad de una coalición a la Alcaldía de Bogotá, pero sin Carlos Amaya: “que siga en Boyacá”

SEMANA: ¿Por qué decidió lanzar su precandidatura a la Alcaldía de Bogotá?

María Fernanda Rojas: (M.R.): acá hay un desafío enorme en Bogotá para enfrentar y es que necesitamos tener un proyecto compartido de ciudad, un sueño compartido. Cada vez más estamos profundizando una desconfianza, no logramos ponernos de acuerdo en nada, no estamos encontrando mecanismos para resolver nuestras diferencias a nivel macro, pero tampoco en la cotidianidad, nos polarizamos frente a cualquier idea, se generan muchos problemas para cada solución y me parece que es importante convocar a construir esa apuesta, ese sueño compartido de ciudad, que Bogotá por ejemplo vea que se puede avanzar en algo tan importante como tener una red de metros, tener un sistema de transporte público donde el eje sea el usuario, la ciudadanía, no los operadores, donde la gente que anda en bicicleta pueda sentirse segura en las calles.

Además, hay otra una cosa super clave para Bogotá, se necesita que las mujeres no tengan miedo de estar en el espacio público.

SEMANA: Su lema es ‘Bogotá ahora’…

M.R.: así es. Necesitamos pensar en la Bogotá de ahora por dos cosas, uno, porque creo que ahora es el momento de que tratemos de conseguir ese consenso de sueño compartido. En Bogotá tenemos buenos elementos, por ejemplo, un buen plan en materia de movilidad, aunque claro que con algunos ajustes o aspectos que mejorar, pero ahí hay un buen plan.

Con el lema "Bogotá es ahora" Mafe Rojas lanzó su precandidatura a la Alcaldía de la capital del país. - Foto: Cortesía a SEMANA

Segundo, también Bogotá es ahora porque mientras se avanza en esas grandes obras, hay un montón de medidas que podemos tomar para mejorar esa cotidianidad de la gente que se ha vuelto un poco agobiantes por estar metidos en el trancón, porque las obras no avanzan y ahí tenemos un paquete de acciones puntuales para que mientras esos proyectos de futuro llegan, hoy tengamos unas mejoras de esa cotidianidad.

SEMANA: ¿Cómo van las cosas al interior del Partido Verde para elegir candidato a la alcaldía?

M.R.: el partido está definiendo un poco cómo será esa participación en la campaña electoral, está teniendo unas conversaciones sobre ese tema. Yo creo que aquí hay una opción que me parece que es muy interesante y sobre la cual hay algunas conversaciones y es la idea de participar más allá de lo que es la Alianza Verde, participar en un frente amplio, hay un sector importante del partido que está especialmente comprometido con esa causa, pues estaría la Alianza Verde, el Pacto Histórico, un sector de los liberales, independientes, en general los proyectos alternativos que se puedan juntar para ofrecer una esa opción.

SEMANA: Y usted está de acuerdo con que el candidato salga de ese frente amplio…

M.R.: es un planteamiento interesante, sí. Sería un proyecto democrático en el que nos organicemos y nos pongamos de acuerdo en unos propósitos programáticos, en unas reglas de juego, eso sería viable y para eso, pues habrá que definir el instrumento que seguramente el ideal sería una consulta y bueno, esas conversaciones avanzan y por supuesto a mí me gustaría participar en esa consulta.

SEMANA: Pero otra figura como Lucía Bastidas es tajante en señalar que el Partido Verde debe tener un candidato propio…

M.R.: son posturas y serán parte de la discusión que desarrolle el partido de las instancias donde se definen esas opciones. Mi postura es que podemos buscar la unión de las fuerzas alternativas y tener una propuesta programática conjunta.

Ahora esta unión también implica que busquemos la aproximación entre la alcaldesa Claudia López y la bancada del Pacto Histórico en Bogotá, me parece que es importante abrir puertas para que se escuchen mutuamente, para que exista una cercanía sobre temas programáticos de ciudad, hay que limar las asperezas de esa relación, la cual sabemos que no ha sido la mejor, pero sobre la cual en el fondo hay cercanías en distintos temas.

La concejal también se ha desempeñado en el pasado como directora del IDU - Foto: Twitter/ @maferojas

SEMANA: Pero en ese acercamiento que usted propone entre la alcaldesa y el Pacto Histórico, podría pasar factura la insistencia para que la primera línea del metro sea subterránea. ¿Cómo analiza usted esa situación?

M.F.: el peor escenario para tramitar esas diferencias en torno al metro de Bogotá es a través de declaraciones explosivas en Twitter de lado y lado, se necesitan dar debates más profundos de ciudad, sentar posiciones y en ese sentido sí es posible ese acercamiento entre la bancada el Pacto Histórico en Bogotá y la alcaldesa López, y en lo que yo pueda colaborar como una persona que tiene cercanías tanto con un lado como con el otro, que puedo llegar a servir de puente, pues por supuesto que jugaré ese papel.

SEMANA: Y en esa cercanía, ¿qué ha podido observar al interior del Pacto Histórico?, ¿cuál es la postura de cara a las elecciones?

M.R.: ellos están también en estas mismas conversaciones, pero en general hay una conciencia de que necesitamos una apuesta en común para Bogotá, necesitamos pensar, y sobre todo con segunda vuelta, que una fuerza política solita no va a ganar la Alcaldía, eso me parece ilusorio, aquí hay que pensar es con quién nos vamos a juntar.

SEMANA: Mucho se ha rumorado sobre el hecho de que la alcaldesa Claudia López estaría promoviendo la candidatura de Carlos Amaya para la Alcaldía de Bogotá, ¿qué piensa de esa posible aspiración de Amaya?

M.R.: yo le deseo todos los éxitos del mundo a Carlos Amaya, pero en Boyacá, hoy más que nunca Bogotá necesita alguien que conozco de verdad la ciudad y que haya trabajado acá.

SEMANA: Es decir que usted no está de acuerdo con que Amaya pueda ser candidato a la Alcaldía de Bogotá…

M.R.: es que no se trata de que yo esté de acuerdo o no con decisiones de otros, lo que creo es que este es un momento importante, con unas bases sentadas, para avanzar en ese proyecto de ciudad en el que puede haber una coordinación con el Gobierno nacional, que nos permita superar esas peleas y avanzar en lo que se necesita que es mayor financiación, entonces, en ese sentido, necesitamos una persona que tenga historia en Bogotá, que sepa lo que ha pasado, que tenga claro cómo es ese proyecto, cómo se puede liderar ese proyecto compartido, que haya trabajado en Bogotá, que no necesite una curva de aprendizaje tan extensa, una persona que haya podido ejecutar proyectos relevantes en la ciudad y eso es lo que los bogotanos están esperando.

Concejal Mafe Rojas - Foto: Concejo de Bogotá

SEMANA: ¿Cómo califica la administración de la alcaldesa Claudia López?

M.R.: el papel de Claudia López ha sido importante en varios temas, ha sido una alcaldesa que le apostó a las mujeres, incluso hizo todo este esfuerzo por tener, en dos años, 17 manzanas del cuidado, eso es una barbaridad, es un logro muy importante y va a dejar 23. Yo me comprometo a dejar las 45 finales que quedaron establecidas.

También acertó en dejar un operador público de transporte, el cual le va a permitir avances importantes al sistema de transporte en Bogotá. Así mismo, hay grandes logros en educación para que los jóvenes estudien en la universidad, pero que además se puedan beneficiar universidades públicas, eso un avance muy importante para la ciudad. En general es una administración que tiene unos logros importantes por mostrar y sobre esas bases la ciudad tiene que seguir trabajando.