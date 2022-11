“Si no hubiese sido por el capricho de Enrique Peñalosa, hoy estaríamos subiéndonos al metro subterráneo en Bogotá”: María Fernanda Rojas en diálogo con Juan Diego Alvira

Recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a causar un revuelo político y esta vez a cuenta del proyecto del Metro en la capital colombiana. El mandatario solicitó de manera formal al consorcio chino APCA Transmimetro que construye la primera línea del metro, para que evalúe la posibilidad que una parte del trazado sea subterráneo que irá por la Avenida Caracas, desde la calle primera hasta la calle 72.

Ante esta polémica, En la Equina con Juan Diego Alvira de SEMANA se debatió con la exdirectora del IDU y concejal María Fernanda Rojas y la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, la postura del presidente frente al tema y las posibilidades de seguir dilatando este proyecto que la ciudadanía lleva esperando por más de 50 años.

Por su parte, la concejal Rojas arremetió en contra del exalcalde de la capital, Enrique Peñalosa y aseguró que si no hubiese sido por sus caprichos durante su administración, hoy en día los bogotanos estaría disfrutando de este medio de transporte.

“Si no hubiese sido por el capricho de Enrique Peñalosa que echó a la basura unos estudios bastante avanzados y caros del metro subterráneo, hoy estaríamos subiéndonos al metro subterráneo en Bogotá, eso no lo podemos olvidar” dijo María Fernanda.

Además, la concejal explicó que cuando Peñalosa tumbó el metro subterráneo en su momento, se revisaron los análisis que se hicieron y se encontraron varias contradicciones que hoy tienen en este punto a Bogotá.

“Varios de esos análisis, de esas matrices de evaluación de las alternativas, eran caritas felices y caritas tristes. Ese era el nivel con el que llevaron a tomar una pésima decisión para la ciudad, que era haber detenido esa obra del metro subterráneo. Ahora pasaron otras cosas, se echaron cosas a la basura, se montó el proyecto del metro elevado y hoy tenemos ese metro elevado”, dijo la concejal.

Entre tanto, contrario a lo que quiere el presidente Petro, la Empresa Metro de Bogotá ha dejado claro, que no hay posibilidad que se regrese al proyecto de metro subterráneo, porque los efectos serían desastrosos. María Fernanda Rojas señaló que ante ello solo se debe esperar los resultados de la evaluación solicitada por Petro para tomar la mejor decisión.

“La decisión se debe tomar sobre la base de estudio. Las alternativas y las posibilidades no significan que se han como ellos dicen, puede que se descarte, pero veámoslo sobre el papel, sobre análisis técnicos, sobre una propuesta que ellos presenten en enero y ahí vemos los costos y el tiempo. Con esa información se puede tomar la decisión” expresó Rojas.

¿Qué dice el Ministerio de Transporte?

Una de las primeras en pronunciarse ante la decisión de Gustavo Petro fue la senadora Paloma Valencia, quien expresó su descontento, incluso planteó que, de ser cierto, el incumplimiento del contrato existente podría afectar la cotización del dólar en Colombia, que este 25 de octubre disminuyó luego de seis jornadas.

“Otro motivo de desconfianza internacional. Parece un anuncio de que incumplirán el contrato de construcción metro firmado con la empresa china. ¿A cómo se va a poner el dólar? Petro tuvo reunión secreta con los chinos del Metro y pidió que sea subterráneo”, trinó.

Pese a que no se ha dado un pronunciamiento desde la Casa de Nariño, SEMANA consultó al Ministerio de Transporte y desde allí se desmintió que se hubiese pedido a los encargados de esta obra que se cambiara el diseño para incluir algunos tramos o lograr que se hiciera subterráneo en su totalidad.

“La respuesta oficial es que MinTransporte desmiente que Gustavo Petro pidió a chinos hacer metro subterráneo”, indicaron fuentes de esta cartera, lo que descarta de inmediato que el presidente de la República manifestara dicha intención en el encuentro sostenido semanas atrás.

No obstante, no hay que pasar por alto que la semana pasada, durante el Congreso de Autoridades de Tránsito que se realizó en Cartagena, el mismo ministro de Transporte, Germán Reyes, indicó que lo que habían hecho había sido “solicitar que se estudie la posibilidad de que una parte del trazado de la Av. Caracas sea subterránea por el impacto ambiental y urbanístico”. Así mismo, se dejó claro que esto no fue una orden, sino que “simple y llanamente queremos que en un futuro se diga que nadie revisó el impacto que tendría esa parte”.

La primera línea del Metro de Bogotá avanza con el proyecto de traslado de redes de servicios públicos, lo que permitirá habilitar espacio para la instalación de la infraestructura de la principal apuesta en movilidad que tendrá la ciudad en los próximos años.