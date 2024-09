María del Mar Pizarro advierte posibles irregularidades en el Instituto de Bienestar Animal: “Se autorizan eutanasias a plumazo”

SEMANA: Usted denuncia que se estarían aplicando 50 eutanasias al día y que no todas las eutanasias tienen el procedimiento médico correcto, en el sentido del examen que se le hace al animalito para decidir si se debe o no dormir. ¿Qué implica esto para el manejo de los temas de los animales en el distrito?

Esto ha causado un estrés psicológico en los funcionarios supremamente alto, de ideas suicidas incluso porque como veterinarios ven animales en malas condiciones y no pueden hacer nada. En los salarios de los veterinarios hay retrasos de tres meses, por lo que no solo nos preocupa el estado de los animales, sino también de sus cuidadores. Hay medicamentos vencidos, animales que deben seguir dietas especiales y no tienen la dieta que necesitan, no contratan a los profesionales de nutrición y los trabajadores terminan sacando de su sueldo para comprarles comida porque no están llegando los recursos a tiempo.