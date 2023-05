María Fernanda Cabal contraataca y se le planta a Francia Márquez: “Hacerle control político al Gobierno no es racismo ni discriminación”

La senadora María Fernanda Cabal respondió a las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tras el regreso de su viaje a África, donde buscó abrir las puertas para concretar negocios y acuerdos en Sudáfrica, Kenia y Etiopía.

La vicepresidenta afirmó que las críticas contra su viaje no obedecieron a los alrededor de $1.700 millones que costó el combustible del avión para llevarla a ella y a su comitiva al continente africano, sino a un asunto de racismo.

“No tengo cifras, vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión, no sé si son cifras ciertas o no. Eso no ha pasado en ningún otro Gobierno, ni con otra delegación. Yo ya había hecho viajes a otros países y nunca se preguntó sobre el combustible del avión, solo pasó cuando lo hice en el continente africano, aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar”, expuso la vicepresidenta, ya desde Bogotá.

Además, Márquez comentó: “Muchos esperarán [escuchar] cuántos negocios se realizaron, pero no funciona así, primero se establecen diálogos políticos y mecanismos legales, nuestras relaciones con ese continente estaban prácticamente abandonadas”.

En ese contexto, María Fernanda Cabal, una de sus críticas más férreas los últimos meses, publicó un video en sus redes sociales para desmentirla. La senadora comentó que el control político no es racismo, como ella lo plantea, sino una obligación que tiene como opositora.

“Señora vicepresidenta, Francia Márquez, hacerle control político al Gobierno no es racismo ni persecución, es una obligación, así no le guste a este Gobierno. Y es mi función como senadora de la República y representante de la oposición democrática de Colombia.

La congresista del Centro Democrático también realizó un análisis de lo que el Gobierno hubiera podido hacer con el rubro destinado al combustible del avión.

“La plata de todos los colombianos es dinero público y hay un principio que se denomina eficiencia de gastos. Las dudas frente al uso que se le ha dado a $1.700 millones me llevan a la siguiente reflexión: su Gobierno podría haber entregado 30 subsidios de vivienda a los más pobres, 3.400 sillas de ruedas a las víctimas mutiladas por minas antipersonas, más de 500.000 almuerzos a niños de los colegios, y así, sucesivamente, podríamos hacer uso de ese dinero de forma más responsable.

“Pondré en evidencia la improvisación”: Cabal

María Fernanda Cabal afirmó que no dejará de hacer oposición ni que se confunda con racismo y, por el contrario, citó los artículos de la Constitución Política de Colombia que se lo permiten.

“El derecho fundamental de la oposición política que estoy ejerciendo está en la Constitución, en los artículos 40 y 111. Esta herramienta la utilizaré para poner en evidencia el derecho y la improvisación que cada día desprestigia más a este Gobierno, por la mentira y el engaño hacia quienes creyeron que ustedes eran el cambio”, expuso.

El artículo 40 de la Carta Magna, al que acudió María Fernanda Cabal, dice: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

Entretanto, en el artículo 112 se lee: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación”.