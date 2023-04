María Fernanda Cabal: “Los partidos políticos no le caminaron a la locura de Carolina Corcho”

La senadora María Fernanda Cabal no dejó títere con cabeza en un encuentro que sostuvo esté sábado 15 de abril con el Centro Democrático en Venecia, Antioquia, un lugar hasta donde llegó el presidente Álvaro Uribe y fue recibido entre homenajes y reconocimientos.

Cabal, quien se caracteriza por hablar sin filtro, se fue lanza en ristre contra el Gobierno. Y dijo que “los partidos políticos no le caminaron a la locura de la ministra Carolina Corcho”. Se refiere a la aprobación de la controvertida reforma a la salud que hoy está amenazada por falta de respaldos de los partidos políticos tradicionales en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Hoy el presidente Gustavo Petro encuentra un caos porque él pensó que era fácil con la mermelada tener a los partidos alineados y resulta que ya se le rebotaron”, dijo.

María Fernanda Cabal dijo que los partidos políticos no le caminaron al gobierno con la reforma a la salud. "En Colombia hay institucionalidad", afirmó. - Foto: Colprensa

El primer error- según ella- es la reforma a la salud. “Petro pensó que a punta de colectivos, de médicos, a lo cubano, la gente le iba a decir que sí. Como vive fuera de la realidad, se le olvidó que nuestro sistema, a pesar de sus defectos, atiende a ricos y pobres y no quiere improvisaciones”, expresó.

“Los partidos no le caminaron a la locura de la ministra Corcho que desafía a la inteligencia cuando se enfrenta a los mejores médicos del país con cifras, todo el tiempo engañando al público”, añadió.

María Fernanda Cabal dijo que el presidente Gustavo Petro no le funcionó la "mermelada" con los partidos políticos para el trámite en el Congreso de su reforma a la salud. - Foto: Bernardo Peña / El País

Además, dijo que el gobierno, no contento con la controvertida reforma a la salud, radicó la laboral.

“Una reforma que solo beneficia al sindicalismo gigantesco de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al radical”; afirmó. “Veo mal esas reformas, presidente Álvaro Uribe, no les veo ningún futuro y así van una a una”, agregó.

Y siguió su discurso: “Colombia tiene institucionalidad. No se le ha permitido al presidente Gustavo Petro llegar como quería a dar órdenes y mandar, mandar a los pobrecitos de la primera línea que quemaron policías vivos, que degollaron a un muchacho en una moto, que destruyeron el empleo, que convirtieron a mi ciudad en un campo de batalla porque en Cali estábamos secuestrados por los bandidos. ¿Cuál estallido social? Toma guerrillera financiada por el narcotráfico”.

María Fernanda Cabal dijo que trabajará para recuperar la grandeza del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe. - Foto: Colprensa

Minutos antes, en su discurso, Cabal preguntó a los sectores progresistas del país: “¿querían probar el comunismo? Ya tienen ocho meses de destrucción, de inflación- el peor enemigo de los pobres y los gobiernos de turno- y la destrucción de la seguridad”, dijo.

Además, enfatizó en que la seguridad “se relajó”. Una de las razones, según ella, “es porque el Gobierno cree que a punta de propaganda y premiando bandidos, el país sale adelante”.

Al final, dijo que la izquierda “cree que nos va a robar el país, se equivoca. Yo soy empresaria, no soy vividora, madre de familia de cuatro hijos, por fortuna ninguno me salió vago ni drogadicto. Este país es nuestro, llevamos 200 años de historia en medio de la adversidad construyendo patria. Que sea un ejemplo para no repetir las malas decisiones. Vamos a recuperar la grandeza del partido y el legado del presidente Álvaro Uribe”.