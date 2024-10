María Fernanda Cabal pedirá medidas cautelares ante amenaza de Hollman Morris, quien asegura que la llevará a la cárcel

Ante esto, C abal en un reciente video afirmó que se siente amenazada : “ Yo lo considero una amenaza grave y un desafío al mismo hecho de ser oposición en un Gobierno tan cuestionado como el de Gustavo Petro”, mencionó.

Lo cierto es que Morris comparó ese hecho con el exterminio de la UP, ya que tenía unos invitados de ese partido de izquierda en la mesa. “ La senadora lleva un exilio, yo llevo dos ”, aseguró el gerente del medio público.

“Es tan supremamente grave lo que afirma él (Hollman Morris) siendo funcionario público que está sometido a la norma, está disciplinado, tiene que responder con mucha más exigencia que un ciudadano del común que además tiene un presunto de 300.000 millones de pesos y que usa los canales como se vio en una investigación que se hizo recientemente para posicionar el Gobierno de Petro. O sea con los recursos de todos los colombianos, él usa una vitrina y ahora declara que me va a llevar a la cárcel ”, afirmó Cabal

Inicialmente, la senadora ya había respondido al video de Morris, “demuestra una vez más la persecución e instrumentalización que hace de la justicia para callar una voz de oposición como la mía. No le temo y no me amedrentará”, aseguró.