Mario Mendoza destroza la imagen del presidente Petro: “Empezó a mostrar su lado más oscuro y siniestro”. Aquí sus diez frases más duras

Sin embargo, este ambiente cambió rápidamente de tono: “(Petro) empezó a mostrar su lado más oscuro y siniestro: el narcisista paranoico que no soporta, que le lleven la contraria, que lo cuestionen o lo vigilen” , se lee en el artículo de Mendoza compartido este domingo por el portal Cambio .

Esta mujer es clave en el relato de Mendoza: “(Sarabia) le cuidaba la espalda mientras él desaparecía de los hoteles en las giras, no llegaba puntual a ninguna cita e iba quedando cada vez más encerrado en sus alucinaciones de víctima perseguida, una herencia que quizás le queda de la tortura que sufrió en la cárcel”.

El autor indicó que el presidente no se enteró de que él ahora es el sistema: “El outsider antisistema quedó atrás y él, elegido para ocupar el cargo más importante del país, es el centro, el corazón del poder. Esa es su gran tragedia: que el combatiente acostumbrado a irse en contra de todo ahora debe mostrar su capacidad de gestión, de gobernanza y de disciplina administrativa. Y no puede ni sabe hacerlo porque no está diseñado para ello”.