Estos son los diez escándalos que han sacudido la presidencia de Gustavo Petro. Un opositor que prometió el cambio

La revelación de la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia puso en entredicho las grandes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro. Al hecho de que las grandes reformas que ha impulsado la Casa de Nariño fueron aceitadas en el Congreso con la plata de la gestión del riesgo se sumó una sombra enorme sobre la Paz Total.

Según el ex alto funcionario, el Gobierno le pidió direccionar contratos al ELN, que había pedido descaradamente ser financiado durante la mesa de dialogo y había amenazado con seguir secuestrando si esto no se concretaba. La polémica en el país fue enorme y hasta ahora se conoce que el Gobierno haya accedido a enviarle recursos a ese grupo guerrillero, según López, por la vía del organismo que él dirigía.

El presidente, usual a su estilo, decidió atacar al medio que publicó la información, Caracol Noticias, y al denunciante, Olmedo López, a quien cuestionó por estar en una negociación con la justicia y de quien dijo solo daba información falsa.

La Casa de Nariño buscó presentar esa declaración como un hecho aislado, pero la realidad es que el listado de escándalos del Gobierno es enorme y las pruebas que hay en muchos de estos son contundentes. Estas son las principales tormentas que han puesto en jaque al Gobierno.

1. Los petrovideos

Los 'petrovideos' | Todo lo ocurrido con las filtraciones en la campaña del Pacto Histórico. | Foto: Semana

La revelación que hizo SEMANA de las conversaciones de la campaña de Gustavo Petro dejaron claro que no existía en el círculo cercano del hoy presidente la intención de cumplir las reglas del juego. La frase que resumió ese escándalo la pronunció Sebastián Guanumen, quien luego fue premiado por la Casa de Nariño con un cargo diplomático en Chile. “Compas, esto es una campaña de defensa y ataque… la línea ética pues se va a correr un poco”, dijo en una de las reuniones.

Las cosas que planearon hacerles a sus contrincantes sorprendieron. Guanumen propuso, por ejemplo, sacar a Fico Gútierrez con “cara de depravado” y pintarlo como una “marioneta”.

Roy Barreras fue quien diseñó la estrategia contra Alejandro Gaviria. “Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria... Yo soy el primero en decir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza”. Y quien habló de la plata de Supergiros a la campaña electoral.

También se hablaba ya de las visitas de Piedad Córdoba y el hermano de Petro a La Picota. . “Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señaló Roy Barreras ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Ahí se adelantó a lanzar una propuesta: “Prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

2. La confesión de Day Vásquez

La ex nuera del primer mandatario fue quien destapó la entrada de dineros irregulares a la campaña. La mujer le relató a Vicky Dávila cómo fue testigo de que personajes con pasados controversiales mandaran enormes sumas de dinero en efectivo para la carrera presidencial, que su entonces esposo Nicolás Petro, decidió quedarse para comprar lujosos bienes.

Vásquez señaló, por ejemplo, que en junio de 2022, en medio de la campaña presidencial, Nicolás Petro recibió 600 millones de pesos de Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro. “A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, agregó y detalló que allí fueron 400 millones.

La mujer entregó detalles de otros personajes e hizo públicos los chats que probaban en sus conversaciones con Nicolás que todos esos hechos eran compartidos por ambos.

3. La confesión de Nicolás Petro

Tras las revelaciones de Day Vásquez, los ojos de la justicia se pusieron en Nicolás Petro. El ex diputado del Atlántico fue capturado y se alejó de su padre por un tiempo prolongado. En ese momento, decidió dar una entrevista en SEMANA en donde lo contó todo.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”, dijo Nicolás Petro a SEMANA.

En ese momento, Nicolás sentía que no le correspondía tener una solidaridad familiar por lo que estaba pasando. “El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, dijo.

Y se despachó contra su papá, que en medio del escándalo había dicho la polémica frase de “yo no lo crié”. Nicolás aseguró que este había sido uno de los más grandes dolores de su vida y que “ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez”.

En su relató ratificó todo lo que había dicho Day Vásquez. Y dijo que quería “que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña”.

Toda esa narración la volvió a contar en conversación con la Fiscalía. Hoy el hijo del presidente sostiene que esta no tiene validez pues lo hizo bajo presión. Pero en esa versión y en la entrevista ya había contado mucho.

4. Marelbys Meza y Laura Sarabia: el polígrafo y las chuzadas

El escándalo de Marelbys Meza ha sido uno de los más impactantes para el gobierno del cambio. La desproporción con la que el Estado actuó contra una niñera de la mujer más poderosa del Gobierno no tiene ninguna coherencia con las banderas de protección de los más desfavorecidos que había pregonado la campaña para llegar al poder.

La cruzada de Marelbys por demostrar su inocencia destapó una historia delirante llena de poder, intrigas, maldad, conspiraciones y peleas intestinas en la Casa de Nariño. La confirmación de lo que le pasó da escozor: no solo la maltrataron y la sometieron a un procedimiento irregular, sino que la hicieron pasar como una criminal del Clan del Golfo para poder chuzarla. “Alias la Cocinera”, le decían.

El mismo día que le hicieron el poligrafo, según reveló la Fiscalía, comenzaron a grabarla a causa de la orden judicial que la señaló de ser “alias la Cocinera”. Era tan claro que ella no pertenecía a semejante organización criminal que el mismo investigador de la Dijín “pidió suspender la actividad porque no arrojaba información sobre el Clan del Golfo y se escuchaban conversaciones personales”.

Marelbys fue despedida por WhatsApp de la casa de Sarabia. “Lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio”.

La mujer relató que en la casa de Sarabia se dedicó a trabajar en cuerpo y alma. “La verdad es que yo a ese niño lo amé”, le dijo a SEMANA, entre sollozos, tras la confirmación de las chuzadas.

5. Los audios de Benedetti: “Tanta mierda que yo sé... nos jodemos todos”

Una cita que no cumplió Laura Sarabia a quien fue su jefe, Armando Benedetti, produjo una conversación reveladora de lo que había sucedido en la campaña. SEMANA reveló los audios de esa pelea entre ambos.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede empu..., pateo hijue..., y ahí nos caemos todos hijue...”, le dijo Benedetti a Sarabia.

En la conversación, Benedetti amenaza a Sarabia de contar todo si lo siguen maltratando en el Gobierno.

“Con tanta mier... que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes conocidos por SEMANA.

“Laura, tú me conoces a mí. [Mira] el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le subraya Benedetti a Sarabia.

6. Los audios de Aida Merlano: “Saco la artillería y comienzo a atacar”

Entre Armando Benedetti y Aida Merlano había una conversación sobre un tema que desvelaba a más de uno en el poder: el regreso de la excongresista a Colombia. La parlamentaria era, para octubre de 2019, la ficha clave para armar el rompecabezas de la corrupción electoral en la Costa Atlántica. Había sido condenada a 15 años por compra de votos y amenazaba con prender un ventilador sin antecedentes, que no dejaría títere con cabeza. Sin embargo, en esa fecha, Merlano protagonizó una de las fugas más cinematográficas de la historia del país.

SEMANA publicó unos audios en los cuales se evidencia el tono de las conversaciones que tenían y cómo Merlano le advierte constantemente y con vehemencia al embajador que si el Gobierno permite su deportación a Colombia, ella “saca la artillería”.

“A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”, le dice sin titubeos a Benedetti, quien intenta persuadirla en todo momento.

7. ¿El Gobierno chuzando?

Las altas cortes han vivido durante el gobierno Petro presiones muy graves. Durante la elección a fiscal general, y cuando la Casa de Nariño convocó marchas, al frente del Palacio de Justicia, los magistrados fueron retenidos por horas en sus despachos, lo cual fue un triste deja vu de la tragedia del holocausto que se vivió en 1985.

Dos hechos puntuales han generado preocupación. La primera son las denuncias del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, quien en una sentida carta a la ONU narró cómo tras los trinos de crítica del presidente a su posición en la elección a fiscal general “se generan una serie de amenazas contra mi integridad personal y moral, así como una serie de insultos e improperios en todas las redes sociales, que afectan significativamente mi dignidad como persona y como magistrado de una Alta Corte, que guardan serio desconocimiento del derecho a la tutela que ejercí”.

"“Entre los distintos objetos que me fueron hurtados, están tres computadores MacBook. Uno personal, que contiene información sensible de mi desempeño como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con proyectos de decisiones sobre asuntos que tengo asignados en diversos temas", sostiene el jurista Gerardo Botero | Foto: Fotomontaje SEMANA

También contó que a su casa habían entrado ilegalmente y se habían llevado solo los computadores, donde tenía información sensible de su trabajo como jurista.

Meses despues, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez también hizo una denuncia muy grave. En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo que “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.

8. El derroche en Procolombia

Carmen Caballero, amiga personal de la primera dama Verónica Alcocer, saltó del anonimato a ser una de las figuras más polémicas de la administración. El millonario contrato de la Casa Colombia en Davos (Suiza), en el marco del Foro Económico Mundial, mostró que la entidad gasta sin reparos y que existe poca transparencia o rendición de cuentas al respecto.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, está en el ojo del huracán por una cuestionada gestión. Es amiga de la primera dama Verónica Alcocer. | Foto: ProColombia

ProColombia alquiló una lujosa casa de tres pisos con jacuzzi, sauna, bodega, gimnasio, fogata y cuatro habitaciones, por 164.178 francos suizos, equivalentes a más de 752 millones de pesos colombianos. En total, la logística, bailarines, personal y mobiliario utilizado en la casa costó 4.850 millones de pesos, lo cual para muchos es un derroche en algo que solo prestó servicios por los seis días del foro.

Consultando con fuentes internas, expresidentes y exfuncionarios de la entidad, SEMANA conoció la manera en la que opera ProColombia y cómo Carmen Caballero manejaría presuntamente esa chequera a su parecer, sin contarles a los colombianos en qué se está invirtiendo la plata dirigida a conseguir oportunidades para el país en el exterior.

9. Las irregularidades en Colpensiones

Al mismo tiempo que el país vio cómo la polémica reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro fue aprobada hace una semana, en la noche, y luego de una “jugadita” que cercenó el debate en la Cámara, en Colpensiones se conoció de una dura decisión judicial contra una de sus más altas funcionarias por haber entregado millonarios y cuestionados contratos al parecer a dedo, lo que genera preocupación por el manejo del dinero del ahorro de millones de colombianos que, fruto de la reforma, quedará en manos de esta entidad.

Colpensiones revocó la convocatoria pública para la prestación del servicio de vigilancia, pese a que la licitación tenía proponentes que cumplían los requisitos. | Foto: guillermo torres-semana

Se trata de un asunto delicado en el que la Fiscalía había puesto los reflectores y seguía el rastro a un millonario contrato para la defensa jurídica de la entidad, que puso contra las cuerdas y a las puertas de un juicio penal a la vicepresidenta de gestión corporativa, María Elisa Morón Baute, por el presunto direccionamiento.

En el cuestionado contrato hay un factor que ha llamado la atención de los investigadores. Además del direccionamiento, en principio se hizo por 4.142 millones de pesos, pero, de un plumazo, le hicieron adiciones de más del doble del monto inicial, y quedó por 12.455 millones de pesos, sin explicación clara.

La entidad fue cuestionada por revocar sorpresivamente un proceso licitatorio que había abierto en 2023 para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

A esa convocatoria pública se presentaron once oferentes, de los cuales siete quedaron habilitados con calificaciones superiores a los 90 puntos. Incluso, uno de ellos obtuvo 100 puntos, la máxima nota posible, pero pese a que la entidad sí tenía opciones para contratar, no lo hizo.

10. Los escándalos de corrupción en la UNGRD

Ricardo Bonilla, Olmedo López y Luis Fernando Velasco | Foto: Revista Semana

Los carrotanques que nunca sirvieron para menguar la crisis de agua en la Guajira terminaron revelando algo mucho más grave: que más de 95.000 millones de pesos de la Unidad de Gestión del Riesgo se fueron para aceitar congresistas para aprobar las reformas del país y enviarle recursos al ELN que buscaba “ser financiado” a cambio de no secuestrar más.

Tanto Olmedo López, el director, como Sneyder Pinilla, el subdirector han revelado detalles y aportado pruebas de cómo se dio ese entramado. López contó que todo se dio a través de un cónclave que fue citado en la Casa de Nariño.

La nueva ficha de ese rompecabezas la aportó López en su declaración ante la Corte Suprema. Las piezas cuadran a la perfección, más allá del escándalo de la compra de 40 carrotanques, por 46.000 millones, con sobrecostos y direccionado para que lo ganara un contratista, que fue la génesis de estos graves hechos, el asunto en realidad se generó en la misma Casa de Nariño a mediados de septiembre cuando el ministro Ricardo Bonilla le da la orden verbal a Olmedo López.

Esta petición estuvo acompañada de una inyección de dinero por la gigantesca cifra de 700.000 millones de pesos, a través de la Resolución 2407 del 22 septiembre de 2023, apenas unos días después