“Menos estado burocrático para que haya más política social”: Uribe en primer foro del Centro Democrático 2022

Este sábado arrancó una serie de foros que el Centro Democrático hará en todo el país para difundir sus ideas y preparar nuevos líderes que puedan llegar a ser candidatos en próximas elecciones.

El primer encuentro fue en Cali, hasta donde llegó el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder de esa colectividad y quien fue ovacionado y aplaudido cuando se disponía a dar su discurso en el auditorio.

El primer llamado que hizo el expresidente es que el Centro Democrático debe ser un partido que profundice su capacidad de estudio. Dijo que las verdaderas pruebas están en las “tempestades, no en la calma”.

“Este es un partido de oposición democrática que tiene el deber de contribuir al afianzamiento de la democracia, no a su agrietamiento”, afirmó el expresidente, quien recordó que las bases de la colectividad son la seguridad, el emprendimiento, la política social, el diálogo con los ciudadanos, Estado austero y ejercicio público con ética y transparencia.

Dijo que no ve posible que haya paz en el país si no hay seguridad. Destacó que para la equidad social es fundamental la empresa privada. “No podemos embarcarnos en el discurso de lo social sin poner dos presupuestos: un país seguro y el emprendimiento de lo privado”, afirmó Uribe.

“La economía no puede ser de odio de clases, tiene que ser fraterna”, comentó el líder del Centro Democrático. El expresidente anunció que en horas de la tarde detallarán posiciones del tema tributaria, de la ‘paz total’, de la situación que se vive en el norte del Cauca por las invasiones, entre otros temas en la agenda del Gobierno y que interesan al partido.

Uribe volvió a referirse a su idea de un Estado menos burocrático. “Un Estado pequeño es un consumidor, un triturador de recursos, mucho mejor dejarle esa platica al sector privado, a los sectores sociales que al Estado burocrático”, afirmó.

El expresidente dijo que hasta el año 2010, es decir, cuando finalizó su gobierno, se trató de reducir el Estado; sin embargo, posteriormente tuvo una expansión burocrática “enorme”, aseguró.

“Nosotros decimos, menos Estado burocrático para que haya más sociedad de emprendimiento y más política social”, afirmó Uribe.

El expresidente les pidió a los congresistas estar cerca de la ciudadanía y escuchar sus quejas.

Una de las oradoras principales, por tratarse de su región, fue la senadora María Fernanda Cabal, quien afirmó que dentro del partido tienen que salir liderazgos fuertes. Cuestionó que el Partido Conservador haya tomado la decisión de ser cercano al gobierno de Gustavo Petro.

“Hay muchísima gente decepcionada de los partidos tradicionales, especialmente por el error de las directivas del Partido Conservador de irse con un opositor natural que va en contra de los valores conservadores, los principios, la fe”, afirmó.

Dijo que esa base conservadora, especialmente quienes tienen creencias católicas, tienen que ser recuperadas. “No se están dando cuenta del riesgo inminente de persecución de sus creencias”, afirmó. Y comparó la situación con lo que sucede actualmente en Nicaragua. “Los cristianos tienen que estar alerta porque van por unos y van por todos”, aseguró Cabal.

La senadora señaló que esta es una oportunidad para que el partido renazca. “Con todo el ímpetu y la fuerza del desafío que nos impone un gobierno socialista como el de Gustavo Petro”, dijo.

Además, considera que no se trata solo de un problema del país, sino que es un fenómeno global. “Es la libertad del mundo. Tenemos que pelear unidos, defendiendo principios, valores, no nos tiene por qué dar pena defender lo normal, no aplaudir lo anormal”, aseguró.

Cabal dijo que estos foros serán una ‘cruzada’ para lograr recoger esas banderas, sentar a las bases y conseguir nuevos liderazgos. La senadora cuestionó el paro del año pasado y criticó que se denominara por unos sectores como un “estadillo social”, cuando en realidad fue “barbarie”.