“Mi barrio no es un safari”: le caen duras críticas a Juan Daniel Oviedo por haberse ido a vivir a Bosa

Para algunos, dicha acción no es más que una estrategia, mientras que otros lo apoyaron.

“Acompáñanos a decirle a Oviedo: ‘Mi barrio no es un safari’” , se lee en la imagen en redes; de hecho, el que tomó el liderato fue Elkin Alfonso Calvo Múnera, un contratista del Sena.

En vista de todo lo ocurrido, muchos no tomaron en serio lo que en un principio se planteó como un plantón frente a la casa del candidato a la Alcaldía de Bogotá, es decir, la iniciativa no tuvo el tinte esperado por el mencionado contratista. Por su parte, el exfuncionario público no se pronunció al respecto.