Migración Colombia explora la posibilidad de firmar contrato con la Imprenta Nacional para producción de cédulas de extranjería

El director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, aseguró que se está explorando la posibilidad de no abrir la licitación con un oferente privado, sino manejar el tema con la Imprenta Nacional, que es de carácter público, para la producción de la cédula de extranjería de personas de otros países que residen en Colombia.

“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha optado por no llevar a cabo un proceso licitatorio tradicional, sino que ha decidido proceder con la modalidad de selección de contratación directa mediante la celebración de contratos interadministrativos. Esta elección se fundamenta en disposiciones legales que permiten esta práctica cuando existe una relación directa entre las obligaciones del contrato y el objeto de la entidad ejecutora”, aseguró García Manosalva.

“Estas cotizaciones, junto con un estudio de mercado, servirán como referencia para establecer el costo de producción y distribución de las Cédulas de Extranjería. Es importante destacar que este valor se ajusta en comparación con precios anteriores, considerando que no se había actualizado desde 2019″, señaló García Manosalva.

Salazar afirmó en entrevista con SEMANA que no le consultó a nadie esa decisión y que actuó con criterio propio. “Yo no se la consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado Luis Gilberto Murillo me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”, aseguró el exsecretario general de la Cancillería.