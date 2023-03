“Montaron un conjuro contra mí”: excontralor David Turbay, condenado en el 8000, reapareció y pide ser escuchado por la Corte Suprema

“El Estado montó un conjuro contra mí”, de esta manera reapareció esta semana el excontralor David Turbay, condenado en el denominado proceso 8000.

Cabe recordar que hace 20 años el país vivía escandalizado con dicho expediente y con las cabezas de dirigentes políticos que iban rodando por haber recibido dineros calientes. Uno de ellos fue David Turbay Turbay (Carmen de Bolívar, 1952), excongresista y contralor general de la Nación para la época, y que en 1999 terminó condenado a 70 meses de prisión por enriquecimiento ilícito. Una de las frases célebres de aquel escándalo fue suya: “no se necesita ser un buzo en los mares de la investigación para ver dinero del narcotráfico en la política”.

SEMANA conoció una carta que Turbay le envió al magistrado Fernando García, magistrado de la Corte Suprema en la que advierte supuestas irregularidades en su proceso judicial. García es el magistrado que tiene en su despacho una tutela presentada por el excontralor para revisar su caso.

Juez con el mazo exige justicia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El Estado colombiano montó un conjuro contra mí. En medio de la investigación penal, un comando de los azules de la Policía Nacional viajó a Cartagena a indagar sobre la conducta de David Turbay Turbay. Y visitaron a un detenido en la Ciudad Heroica, a quien le ofrecieron quitarle de encima una investigación penal por posesión ilegal de armas, si declaraba que David Turbay Turbay, contralor general de la República estaba en el negocio del narcotráfico. Para mi fortuna esa persona le contó lo acontecido a un senador de la República bolivarense que lo visitara, quien noblemente me llamó y me dijo que tomaba de inmediato a Bogotá un vuelo para contarme algo muy grave. Llegó a mi casa a las cinco de la tarde y me contó lo acontecido”, señala en la carta.

Cristo del Palacio de Justicia. - Foto: Corte Suprema

“Estando yo en el Ecuador, me enteré de que Fernando Botero Zea públicamente había manifestado que yo había manejado económicamente la campaña presidencial de Samper en la costa y entregado los dineros del narcotráfico. Se le olvidó que yo había sido competidor de Samper, y que días antes por recomendación de mi edecán, se le había puesto a los teléfonos del despacho del contralor general un mecanismo de grabación automática de todas las conversaciones. Y yo le dije Fernando, se dice que tú andas afirmando que yo fui el actor del manejo de los dineros de los Rodríguez en la costa, no seas bellaco. Y me dijo que eso no era cierto, que estuviera tranquilo, que eso eran chismes sin verdad, que yo nada había tenido que ver con esa campaña”, agrega la carta.

Señala también: “Estando yo en Quito, me informaron de las declaraciones del doctor Botero, afirmando lo que a mí me había negado. Y de inmediato llamé a mi esposa y le rogué que fuera a mi despacho. Y que con mi edecán, tomaran posesión de las grabaciones automáticas de las llamadas al contralor general. Así lo hicieron. Y convoqué una rueda de prensa en el aeropuerto El Dorado, y toda la gran prensa oyó el casete. La revista SEMANA destacó el hecho aseverando que Botero Zea había sido derrotado por David Turbay”.

PALACIO DE JUSTICIA - CORTE SUPREMA - CORTE CONSTITUCIONAL - FACHADA BOGOTA ABRIL 14 - 2008 FOTO GUILLERMO TORRES - REVISTA SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES

En la carta, Turbay pide, además, ser escuchado por el alto tribunal: “No son estos los únicos hechos demostrativos de la conjura, hay más. Los que quiero revelar en la audiencia excepcional que a usted he solicitado por mi condición de adulto mayor, y si el Senado de la República decide oírme en sesión informal. Insisto en mi solicitud. Si hoy la Corte Constitucional ha dicho que puede suspender leyes, y la Comisión Interamericana le pidió a Colombia, en el Caso Petro, realizar reformas de la Constitución Política, ¿cómo no va a poder oírme el juez constitucional?”.

Por ahora, no se conoce pronunciamiento de la Corte Suprema ante la solicitud del excontralor.