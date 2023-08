“Nada tangible, por ahí una paseadita a los niños en helicóptero”: congresista de Suárez, Cauca, habla sobre la gestión de Francia Márquez en el territorio

SEMANA: Líderes de Suárez, Cauca, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, llegaron a Bogotá a manifestarse para que les dieran soluciones a varios problemas del territorio. ¿Qué hace falta en el municipio?

Juan Pablo Salazar (J.S.): Suárez es un municipio que está en el norte del Cauca. Es uno de los municipios caracterizados como afectados por el conflicto armado, municipios PDET. Las comunidades siempre han tenido esa expectativa, de que iba a llegar el Gobierno. Que iban a llegar las ayudas. Lamentablemente se ha hecho, pero es muy mínimo si se tiene en cuenta la expectativa que se generó en las asambleas que se hicieron en cada corregimiento.

Estamos en espera de que se materialicen esos proyectos. La comunidad definió llegar a Bogotá con un planteamiento específico, que tiene que ver con los temas de vías, educación y vivienda. Es muy importante. Lamentablemente no se ve una política clara que sea diferencial para municipios como estos. No hay ningún acuerdo en lo que tiene que ver con vivienda.

En cuanto a otros temas, se logró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumiera un compromiso que ya se había planteado hace unos meses. Van a hacer unas intervenciones con la contratación de maquinaria amarilla para esos corregimientos en los que las vías están prácticamente colapsadas. En materia de salud también se definieron ayudas con la entrega de una ambulancia fluvial y una terrestre. También se acordaron visitas en el marco de la iniciativa Caminos Comunitarios para la Paz. En materia de vivienda se llegó a un acuerdo, pero son temas muy inflexibles. Ahí no hay esperanza para Suárez.

SEMANA: ¿En Suárez existen resultados tangibles de la gestión del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro?

J.S.: Ha habido anuncios que no pasan de allí. Es por eso que las comunidades definieron llegar hasta Bogotá. Ha habido anuncios en materia de tierras, también dijeron que habrá una sede de la Universidad del Cauca, pero hasta ahora no se ha materializado. En lo que tiene que ver con vivienda, se anunció que las Juntas de Acción Comunal iban a contratar y fue lo que motivó a que las juntas llegaran a hablar directamente con el Ministerio de de Vivienda. Sin embargo, se encuentran unas barreras que solo quienes tienen músculo financiero pueden pasar. En este caso, las cajas de compensación familiar, los consorcios o empresas que se han dedicado a la construcción de vivienda. Las juntas difícilmente van a poder desarrollar un programa de estos en sus veredas porque piden presupuesto para poder acceder al proyecto y el Ministerio prometió girarles cuando se finalice el mejoramiento. Una junta en esas regiones tienen máximo 2 millones de pesos de flujo de caja. Un mejoramiento de vivienda cuesta por encima de los 10 millones. Nunca van a poder, ese diseño no sirve.

SEMANA: ¿Cómo ha visto la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez en Suárez?

J.S.: Hace poco le entregaron el Ministerio de la Igualdad y tendrá presupuesto para el próximo año, pero hasta el momento no hay nada tangible. Por ahí una paseadita a los niños en helicóptero, que les dio el día 31 de diciembre o para diciembre. También 400 mercados que se gestionaron cuando la ola invernal estuvo muy fuerte, pero en concreto no. No hay un proyecto que marque el desarrollo de Suárez.

SEMANA: Es decir, la gestión ha sido menos de lo esperado.

J.S.: Las comunidades esperan. Por mi parte, desde el Legislativo, lo que uno hace es concentrarse en el tema de las leyes y hemos logrado avanzar, pero las comunidades sí esperan que el Ejecutivo por fin llegue con algo palpable y no sé. Eso no se ha dado. A la vicepresidenta la distingo en el movimiento social. Lleva a cabo sus funciones, pero no hay algo concreto. No sé si así es en otros departamentos o municipios.

SEMANA: En medio de los esfuerzos de ‘paz total’, ¿cómo ha estado el impacto de la violencia en su territorio?

J.S.: Para nosotros, que hemos sido víctimas del conflicto armado múltiples veces, lo que más queremos es que cese y que se pueda vivir con tranquilidad. Se valoran los esfuerzos que hagan y que han hecho los anteriores gobiernos, pero sí es muy preocupante cuando suceden casos en los que quedan familias en medio del fuego cruzado. Que haya destrucción de infraestructuras, de escuelas, muertes de líderes sociales. Eso pasa en toda la región y preocupa mucho. Especialmente en estos últimos meses, donde se ha hablado de consolidar la paz con los grupos armados. Parece ser que que como que se busca a como poder negociar más más arriba de lo que de lo que y parece ser que quieren negociar aparentando ser más fuertes y para eso se hacen sentir.

Eso hace que la violencia sea más notoria incluso que antes del acuerdo de paz. Hay muchas brotes de violencia, de enfrentamiento entre grupos. Toda la zona pacífica, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, muchos grupos armados. Uno los ve y no entiende como por qué dicen que buscan la paz y con sus actos no lo demuestran. En ese sentido, en momentos de calma vuelven y siguen con las actuaciones bélicas. Creo que ahí sí ha faltado mucho un mecanismo de monitoreo firme, que no los hay.

SEMANA: En general, ¿cómo le ha parecido el Gobierno Petro?