“Necesitamos que una sola víctima se atreva y los acabamos”: Gustavo Bolívar, acerca casos de abuso en el Congreso

Gustavo Bolívar, el exsenador que destapó en SEMANA los casos de trata de mujeres en el Congreso, espera que sea cuestión de tiempo que alguna de las víctimas denuncie a quienes estarían involucrados, con nombres concretos. Si él no lo ha hecho, como ha afirmado en más de una ocasión, es por no faltar a la confianza que ellas le brindaron.

Horas después de que SEMANA publicara los testimonios de algunas víctimas, absteniéndose de revelar los nombres de los congresistas y de las mujeres que valientemente se atrevieron a contar lo que han sufrido, dado que ellas tienen miedo de afrontar represalias, Gustavo Bolívar se refirió a la situación.

Incluso periodistas denunciaron haber sido víctimas de acoso en el Congreso. - Foto: getty images

“¿Los abusadores sexuales del Congreso, seguirán como si nada, sonriendo a cámara, tuiteando indignados, mintiendo en las emisoras, destrozando cuerpos de mujeres necesitadas y nada pasará? Los milagros existen”, escribió el también libretista, que no descarta su aspiración a la alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales del próximo domingo 29 de octubre.

Una sola. Necesitamos que una sola víctima se atreva y los acabamos 🕰️ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 22, 2023

Para Bolívar, una sola mujer que se atreva a denunciar un caso de abuso abrirá la posibilidad de que se haga justicia y se hagan visibles los demás. “Una sola. Necesitamos que una sola víctima se atreva y los acabamos”, agregó Gustavo Bolívar.

Una de las denuncias

En los testimonios que SEMANA ha estado publicando, las mujeres dejan evidencia a un todopoderoso senador; tres excongresistas costeños, dos de ellos activos en la vida pública y otro preso; un representante a la Cámara de Cambio Radical y un exrepresentante a la Cámara de La U. Además, muchas hablan de un funcionario que lleva muchos años en el congreso y es un depredador sexual. (*Nombres cambiados por petición de las denunciantes).

Ximena*, una de las víctimas, denunció: Uno de sus escoltas se acercó y el senador me pidió que le diera mi celular porque teníamos que hablar un tema muy delicado. Pensé que me iba a pedir plata o algo así porque también dicen que en el Congreso hay quienes cobran por ayudar en contratos y por eso se lo di. Me soltó la bomba y me dijo: “Llegó el momento de que seas agradecida conmigo”. Sentí un frío grande; soy morena, pero creo que quedé blanca (risas) porque no sabía qué me estaba diciendo. Le pregunté cómo podría agradecerle y de una me dijo que siendo cariñosa con él, me dio un pico en la boca. Yo estaba en shock y le dije que me sentía incómoda y que me quería ir.

Critican a Gustavo Bolívar

Desde que Gustavo Bolívar denunció trata de mujeres en el Congreso de la República, en entrevista con SEMANA, algunos lo han acusado por no haber puesto la situación en conocimiento de las autoridades, aunque el exsenador argumenta que lo hace por no traicionar a las víctimas que confiaron en él para contarle lo ocurrido.

Desde Miami, Estados Unidos, el exsenador Gustavo Bolívar prendió la polémica en exclusiva entrevista con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Las denuncias que recibió el exsenador dejan ver la manera como opera esa red al interior del Capitolio. “Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo Bolívar.

El 20 de enero, el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los opositores del Gobierno de Gustavo Petro, trinó: “Bolívar es patético. Tira la piedra y esconde la mano. Dice que tiene nombres de victimarios, pero guarda silencio”.

El senador Miguel Uribe cuestionó a Gustavo Bolívar por no dar los nombres de los victimarios por presuntos casos de abuso en el Congreso. - Foto: Centro Democrático

“Guardó el secreto y protegió la identidad de los criminales durante años. Fue aliado político de los mismos que hoy “denuncia”. Bolívar parece más un cómplice”, agregó.