Centro Democrático rechaza “permanente estigmatización” de Gustavo Petro a miembros del partido: “Vivimos la amenaza diaria”

“Cuando fui a hacer mi última manifestación en Pereira, de campaña presidencial, me tocó frenarla y no vine porque el anuncio que llegó era que un señor que llaman alias Calzones, él muy uribista, él muy del gota a gota, él muy del traqueteo y de La Cordillera, le había dicho a La Cordillera que me asesinaran. Eso no puede ser así, eso no puede ser en una sociedad que tenemos que hacer transitar hacia la paz”, dijo Petro.