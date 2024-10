General (r) Zapateiro critica al comandante del Ejército y le jala las orejas: “No fue el legado que dejamos”

El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro respondió a las palabras de Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, sobre los ascensos en la institución. De acuerdo con el nuevo líder, “es potestad del Gobierno nacional ascender o no a las personas”.

“El llamamiento a curso no obliga el ascenso del oficial o el ascenso del suboficial, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. También es claro para ustedes que la potestad de ascender es del Gobierno nacional”, manifestó el comandante del Ejército a otros uniformados en un evento.

Sobre una presunta ideologización en los próximos ascensos militares, el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, dijo que la potestad de decidir quién sigue y quién no es del gobierno nacional. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/E0uUkCj2o2

De acuerdo con Zapateiro, Cardozo fue su subalterno cuando comandaba el Ejército, y menciona que sus palabras no corresponden al “legado” que dejó en la institución.

“Señor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, usted fue mi subalterno y trabajó bajo mis órdenes y liderazgo como comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo y como jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Ese no fue el legado que le dejamos”, escribió Zapateiro en su cuenta de X.

“Le recomiendo que se haga moler por sus hombres. Si usted no lo hace, no dejará una huella imborrable en los hombres y mujeres bajo su mando”, escribió el excomandante.

Y le dijo que lo aprecia, pero que no puede acompañarlo en “todo lo que está dejando que pase” en el Ejército. También reprocha lo que está ocurriendo con las familias de los subalternos, diciendo que nunca le “enseñó” lo que hizo.

“Lo aprecio, pero hoy no puedo acompañarlo en todo lo que está dejando que pase en la Fuerza. Institución amada por el pueblo colombiano. No permita que se sigan cometiendo vejámenes e injusticias con familias de sus subalternos, porque eso jamás se los enseñé”, manifestó.

“Eso no solamente sucede en el grado de coronel a general, sino también en los otros grados, precisamente porque cuando se les hace el estudio a esos oficiales o suboficiales, en ese momento de pronto no tienen un problema, pero durante el desarrollo del curso les aparece ese problema. Entonces el llamamiento a curso no obliga el ascenso del oficial o del suboficial, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. También es claro para ustedes que la potestad de ascender es del Gobierno nacional”, manifestó.