“No he firmado un solo contrato. No he pedido una sola cotización de nada”: Gustavo Bolívar, director del DPS

“Esto es oficial: No he firmado un solo contrato, no he pedido una sola cotización de nada. Lo que filtran, uribistas dentro del DPS y que amplifican medios sin rigor, son procesos viejos, que he frenado en seco. Llevo 3 días hábiles en la entidad. No se dejen creer tanta mentira”, aseguró el director del DPS.