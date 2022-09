“No lloremos tanto”: el llamado de Gustavo Bolívar a los empresarios sobre la reforma tributaria

En medio de un foro que se llevó a cabo los últimos días en Barranquilla para hablar de los alcances de la reforma tributaria presentada al Congreso por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el senador Gustavo Bolívar hizo una invitación que llamó la atención, le pidió a los empresarios no quejarse tanto de lo que plantea el proyecto y aportar para que el país salga adelante.

“Empresarios los necesitamos solidarios, voy a decirles una palabra para que no se vayan a ofender, no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente hoy que no tiene un peso en su bolsillo y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, afirmó Bolívar.

Como empresario le digo a los empresarios: no lloremos tanto.



Yo he sido pobre y ahora tengo una mejor posición económica y es el momento de hacer la revolución social con una reforma solidaria.



No seguiremos igual: Hay 20millones de pobres y 7 personas en pobreza extrema. pic.twitter.com/BLuRc0KCbS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 4, 2022

El senador explicó que a lo largo de su vida ha sido rico, pero también pobre, por lo que ha estado en ambos lados y entiende cada una de esas situaciones. “Yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable, he estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de 80.000 dólares, de 30.000 dólares, rico todos esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos”, dijo Bolívar.

El congresista del Pacto Histórico dijo que Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en la región. “Si acá hubiera más ricos no habría tanta pobreza, queremos que haya más ricos, por favor, muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres”, aseguró.

Según Bolívar, si hay menos pobres va a llegar la paz, lo cual, según él, podría ser el mayor legado de este Gobierno, por lo que defendió esa propuesta del presidente Gustavo Petro. “Tenemos que hacer la paz y ese va a ser el regalo para los empresarios y para todos los colombianos”, afirmó Bolívar.

En ese sentido, explicó que esa ‘paz total’ será necesaria para que incremente el turismo. Dijo que la meta del Gobierno es que a Colombia lleguen unos 30 millones de turistas y que eso reemplazaría la transición energética que quiere implementar Petro, desincentivando la exploración de carbón y petróleo.

Bolívar y otros miembros del Gobierno se han movido porque saben que necesitan los apoyos para sacar adelante ese proyecto. Sin embargo, en el arranque de la discusión han salido diversos reparos que han sido concertados con el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Por otro lado, desde sectores de oposición también han cuestionado algunos puntos de ese proyecto. A través de contenidos que comparten por sus redes sociales y videos explicativos sobre lo que contempla la reforma, desde el Centro Democrático han evidenciado que hay temas con los que no están de acuerdo y piden que sean ajustados.

“Al parecer, al Gobierno se le olvidó que los tenderos de nuestros barrios y la clase media también merecen vivir sabroso”, cuestionaron desde el partido con contenidos novedosos como memes, entre otros, como transmisiones en vivo, que se enmarcan dentro de una nueva estrategia del partido para hacer oposición.

El senador Miguel Uribe, una de las voces más activas en cuestionar puntos de la reforma tributaria, dijo que no solo los grandes empresarios se verían afectados, sino también los medianos y hasta pequeños. “Yo les invito a que no solo pensemos en los grandes productores, sino en los pequeños, a los que puede vulnerar más esta reforma, pensemos en si los postulados de la misma contribuyen a la formalización o genera los efectos contrarios”, aseguró Uribe.

A eso se le suma que ciertos sectores del empresariado colombiano han hecho alertas, dicen que se podrían ver desincentivados algunos logros que tuvieron en medio de la activación económica.