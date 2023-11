“No puede existir una segunda reunión con divisiones, tiene que ser una donde asistamos todos”: gobernador electo de Cundinamarca, Jorge Rey

J.R.: En lo personal no he recibido ningún tipo de invitación, estoy muy expectante a que se pueda desarrollar, pero desde mi concepto no podría ser otro grupo de gobernadores con relativa cercanía al Gobierno y dejar también a otros gobernadores que han manifestado algún tipo de inconformismo, dejarlos en una tercera o cuarta reunión. No puede existir una segunda reunión con divisiones, tiene que ser una donde asistamos todos y se nos dé un trato igual para todos, como el que merecemos.